Am 18.6. im ORF RadioKulturhaus: „Aus dem Archiv“ mit Dagmar Koller

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 18. Juni (19.00 Uhr) ist in „Aus dem Archiv“ bei Moderator Christian Reichhold die „Grande Dame des Showbusiness“ Dagmar Koller zu Gast. Gemeinsam mit Schauspielerin Krista Stadler und Allround-Talent Alexander Goebel spricht die Trägerin des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich über ihr mehr als bewegtes Leben. Die Veranstaltung im ORF RadioKulturhaus kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Bereits als 16-Jährige erhielt Dagmar Koller ihr erstes Engagement als Tänzerin an der Wiener Volksoper und nahm während ihrer Tätigkeit als Au-pair-Mädchen in London und Paris Tanzunterricht an berühmten Ballettschulen. 1964 glückte ihr als chinesische Prinzessin Mi in Lehárs „Land des Lächelns“ der Durchbruch. In den folgenden Jahren feierte sie große Erfolge als Musical- und Operettendarstellerin wie etwa in „Der Mann von La Mancha“ und „My Fair Lady“. Neben ihrer Bekanntheit als Ehefrau des ehemaligen Wiener Bürgermeisters Helmut Zilk trugen auch zahlreiche Fernsehauftritte, zum Beispiel als Schauspielerin in beliebten TV-Serien wie „Ein Schloss am Wörthersee“, zu ihrer Popularität bei. Unvergessen ist bis heute auch die von ihr gestaltete ORF-Reihe „Hallo, wie geht's?“, bei der Koller internationale Prominente vor die Kamera holte, sowie zuletzt ihre Jury-Tätigkeit bei „Dancing Stars“. Die Zuspielungen aus dem ORF Archiv präsentiert Regina Nassiri.

„Aus dem Archiv“ mit Dagmar Koller findet am Dienstag, den 18. Juni um 19.00 Uhr im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses statt. Der Video-Livestream ist ebenfalls ab 19.00 Uhr unter http://radiokulturhaus.orf.at aktiv. Der Eintritt beträgt EUR 25,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

