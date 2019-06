Ab in den Süden – grenzenloser e-mobiler Fahrspaß mit SMATRICS, EnBW und Enel X

Neue Roamingvereinbarungen verbinden Österreich, Italien und Süddeutschland mit nur einer Karte

Wien (OTS) - Feiertagszeit ist Reisezeit! Von Neusiedl nach Neapel, von Baden nach Baden-Baden – das geht jetzt auch e-mobil und zwar mit nur einer Ladekarte. SMATRICS, der österreichische Elektromobilitätspionier, erweitert durch neue Roamingvereinbarungen die Langstreckentauglichkeit für E-Autos über die Grenzen hinaus.

Schon bisher endete das e-mobile Fahrvergnügen dank SMATRICS nicht an der österreichischen Landesgrenze. Zu den bestehenden Partnern in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Slowenien, Slowakei und Polen gesellen sich mit EnBW (Deutschland) und Enel X (Italien) zwei weitere Anbieter, bei denen SMATRICS Kunden mit ihrer Ladekarte zum Einheitspreis laden können, egal in welchem Land. Auch umgekehrt können EnBW- und Enel X-Kunden das SMATRICS Ladenetz nutzen.

„Für die Langstreckentauglichkeit ist dies ein wichtiger Faktor und die Verdichtung des Angebotes in Deutschland sowie die Ausweitung auf Italien bedeutet noch mehr Reisekomfort auf vielen weiteren Strecken“, freut sich Geschäftsführer Michael-Viktor Fischer über die neuen Roamingpartnerschaften.

Rechtzeitig vor Beginn der Reisezeit verdichtet SMATRICS damit sein Angebot um weitere rund 4.000 Ladepunkte in Italien (inklusive Sizilien und Sardinien) sowie um rund 1.900 in Deutschland. „Wer im Urlaub das Flugzeug oder den Reisebus besteigt, kann zwar mit dem Kauf von Zertifikaten die CO2-Bilanz ausgleichen. Mit dem E-Auto kann man sich diesen Schritt sparen und völlig emmissionsfrei ans Ziel gelangen“, so Fischer abschließend.

Die Vernetzung der Ladenetzte in Italien und Österreich erfolgt im Rahmen des EU Projekts EVA+.

Informationen zu den Ladestationen gibt es unter:

https://www.enelx.com/it/en/electric-mobility/charging-stations-map

https://www.enbw.com/elektromobilitaet

https://smatrics.com/roaming-partner

Über SMATRICS

SMATRICS ist führender Anbieter von Dienstleistungen rund um das Thema Elektromobilität und betreibt als erster und einziger Anbieter ein flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz in Österreich und über die Grenzen hinaus. Das Leistungsspektrum umfasst zudem maßgeschneiderte Ladelösungen für Unternehmen, deren Mitarbeiter, Kunden und Gäste. Von Installation und Betrieb der Infrastruktur über individuelle Verrechnungsmodelle bis hin zu White Label Angeboten bietet SMATRICS alle Leistungen aus einer Hand.

Über EVA+

EVA+ ist ein von der EU-Kommission im Rahmen von Connecting Europe Facility (CEF) gefördertes, grenzüberschreitendes Roll-Out Projekt in Italien und Österreich. Ziel ist der Aufbau eines Multi-Standard-Schnellladestationsnetzwerkes (bis 50 kW Leistung) durch ENEL bzw. die Verdichtung des bestehenden SMATRICS-Netzwerkes in Österreich. Der gegenseitige Zugang zur Infrastruktur wird den Kunden beider Betreiber und der beteiligten OEMs durch die bestehende Anbindung an die Roaming-Plattform Hubject ermöglicht, womit die grenzüberschreitende Langstreckenmobilität zwischen Österreich, Italien und Ländern weiterer Roaming-Partner gewährleistet ist.

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-BW Birgit Wildburger

SMATRICS GmbH & Co. KG,

Europaplatz 2/ Stiege 4, 1150 Wien

Tel.: +43 153 22 400 55 621

E-Mail: birgit.wildburger @ smatrics.com

www.smatrics.com