Vertriebsauftakt für 20 Neubaueinheiten in Kalksburg

PROJECT Immobilien Wien startet mit dem Vertrieb eines weiteren Neubauvorhabens: Das Projekt [510 Hillside Duo] umfasst sowohl Eigentumswohnungen als auch exklusive Hanghäuser.

Wien (OTS) - Wohnkomfort in völlig neuen Sphären: Die PROJECT PI Real Estate CEE AG startet ab sofort den Vertrieb des geplanten Neubauprojekts [510 Hillside Duo] in Liesing.

Die außergewöhnliche Grundrissvarietät der 20 geplanten Wohneinheiten mit 2 bis 5 Zimmern auf Wohnflächen von 50 bis 141 m² befinden sich in der Breitenfurter Straße 510 und umfassen sowohl hochwertige Eigentumswohnungen als auch exklusive Häuser in zurückversetzter Hanglage mit Blick auf den Wienerwald.

[510 Hillside Duo]

Mit einer perfekten Symbiose aus Stadt und Land überzeugt das geplante Wohnduo durch die Nähe zur Großstadt sowie der guten Infrastruktur und dem deutlich spürbaren Vorstadtflair. In Liesing gilt Kalksburg jedoch nicht nur für Eigennutzer als eine der Top-Adressen in Wien – auch Anleger haben die Vorzüge des 23. Bezirks schon längst erkannt. Vor allem die kompakt geschnittenen 2-Zimmer-Einheiten mit äußerst großzügigen Grün- und Freiflächen gelten als ideale Vorsorgewohnung und bieten künftigen Bewohnern ein Optimum an naturbelassener Lebensqualität!

Details zum geplanten Neubau sind auf der Projektwebsite www.510hillsideduo.at ersichtlich.

Weitere Informationen zur PROJECT PI Real Estate CEE AG finden Sie unter: www.project-immobilien.com

Wir entwickeln das Zuhause von morgen

PROJECT Immobilien Wien entwickelt, realisiert und veräußert urbane Neubauprojekte in Form von Geschossbauten aus einer Hand in Wien und ist demzufolge als Bauträger stets auf der Suche nach Baugrundstücken und Bestandsobjekten mit Umnutzungspotential. Nach der erfolgreichen Etablierung gilt PROJECT Immobilien als einer der größten Projektentwickler in Deutschland und wächst seit 2015 auch in Wien kontinuierlich.

