UL erhält offizielle Zulassung als externes Prüflabor der BMW Group

Krefeld, Deutschland (ots/PRNewswire) - UL´s Materialprüflabor in Krefeld (Deutschland) wurde von der BMW Group als externes Prüflabor zur Herstellung von spritzgegossenen Prüfkörpern und zugehörigen Prüfungen von thermoplastischen Materialien nach dem BMW Group Standard 93016 zugelassen.

Als einzigartige Zusatzleistung für Kunden weltweit bietet das UL-Labor in Krefeld die Herstellung von Spritzguss-Prüfkörpern mit umfassender Aufzeichnung der Prozessparameter. Durch diese Kombination aus Spritzgussverfahren und umfangreichen Prüfleistungen werden Lieferanten von thermoplastischen Rohstoffen bei der Produktentwicklung maßgeblich unterstützt.

"Diese Zulassung von BMW ist ein wichtiger Schritt für unsere kundenorientierte Erweiterung des Leistungsangebots für die Automobilindustrie", sagte Dr. Thomas Wagner, Automotive Business Manager bei UL Chemicals. "UL arbeitet eng mit Herstellern thermoplastischer Rohstoffe zusammen. Jetzt sind wir in der Lage, unseren Kunden ein Komplettpaket an Leistungen anzubieten, um die offizielle Zulassung ihrer Materialtypen für die Serienanwendung in BMW-Fahrzeugen zu erhalten. Unsere Materialexperten können Kunden durch den ganzen Zulassungsprozess ihrer Materialien nach GS 93016 begleiten."

Das nach ISO 17025 akkreditierte Prüflabor in Krefeld-Uerdingen bietet eine einzigartige Palette an Komplettleistungen. Mit hochspezialisierten Prüflaboren und umfangreichen Werkstoffdatenbanken unterstützt UL Chemicals Automobilhersteller und Tier-Zulieferer von der ersten Idee über die frühe Produktentwicklungsphase bis hin zum abschließenden Bauteilfreigabeprozess (Part Production Approval Process, PPAP) und sorgt somit für eine schnellere Marktreife.

