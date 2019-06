Kasachstans Präsident Tokayev gewinnt starkes Mandat bei Wahlen

Nur-Sultan, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Präsident Kassym-Jomart Tokayev hat die Präsidentschaftswahlen in Kasachstan mit 70,76% der abgegebenen Stimmen gewonnen. Mit diesem starken Mandat kann er seine Pläne verfolgen, Kasachstan zu einem der 30 am weitesten entwickelten Ländern der Welt zu machen, wie das Institut für eurasische Integration festgestellt hat.

Die Wahlbeteiligung am Sonntag war groß. 77,4% der 11 Millionen Wahlberechtigten kamen zur Wahl. Dies sind die größten Präsidentschaftswahlen des Landes seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1991, wobei die sozialen Medien bei den Jungwählern eine Schlüsselrolle gespielt haben.

Der Umfrage zufolge hat die Regierung diese Offenheit in Bezug auf soziale Medien gefördert. Im Gegensatz zu einigen asiatischen Ländern, in denen negative Beiträge zensiert werden, gibt es in Kasachstan freie Meinungsäußerung auf allen Seiten des politischen Spektrums. Im Wahlkampf entstanden mehrere YouTube- und Facebook-Gruppen für und gegen die Kandidaten.

Präsident Tokayev war der Amtsinhaber. Er trat sein Amt im März an, nachdem der erste Präsident Nursultan Nasarbajev zurückgetreten war. Tokayev rief zu einer Schnellwahl auf, um sein persönliches Mandat zu sichern und die Stabilität in diesem zentralasiatischen Land zu wahren.

Tokayev spricht fließend Kasachisch, Russisch, Englisch und Chinesisch. Er war unter anderem Director General of the United Nations Office in Genf und persönlicher Vertreter des UN Secretary-General bei der Conference on Disarmement (Abrüstungskonferenz).

Kasachstan ist ein starker Verbündeter des Westens und nimmt eine strategische Position zwischen Russland und China ein. Unter seinem ersten Präsidenten Nazarbayev konnte das Land ausländische Direktinvestitionen von mehr als 300 Milliarden Dollar anziehen. Unlängst wurden wichtige Reformen eingeleitet, um das Investitionsklima im Land zu verbessern, darunter die Einrichtung eines Internationalen Schiedsgerichtszentrums basierend auf britischen Common Law-Grundsätzen, Steuerbefreiungen sowie vereinfachte Währungs-, Visa- und Arbeitsregelungen in 12 Sonderwirtschaftszonen und 22 Industriezonen.

Nach der Sicherung seiner ersten Amtszeit wird sich Tokayev primär auf Infrastrukturprojekte konzentrieren, wie beispielsweise das Logistik- und Transportnetzwerk Kasachstans innerhalb der New Silk Road, um den Handel zwischen Europa und Asien zu fördern und bis zum Jahr 2025 1 Million Arbeitsplätze durch die Unterstützung von Unternehmern in ländlichen Gebieten zu schaffen.

