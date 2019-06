"Seamless Soldering" - LONGi bringt neue patentgeschützte Technik für die Modulverkapselung heraus

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - LONGi Solar gab heute bekannt, dass das Unternehmen die "Seamless Soldering"-Technologie (nahtlose Verlötung) entwickelt hat, bei der es keine Lücke mehr zwischen den einzelnen Zellen gibt und mit der der Wirkungsgrad der PV-Module gesteigert wird. Geplant ist, dass die Technik in der 2. Jahreshälfte 2019 in der Serienproduktion zum Einsatz kommt. Laut einem am 30. Mai veröffentlichten Testbericht von TÜV SÜD hat die "Seamless Soldering"-Technik das Potenzial, den Leistungsrekord der hoch effizienten PERC-Module von LONGi Solar auf 500 Wp zu steigern, wenn sie in Verbindung mit einem innovativen Modul-Design genutzt wird.

Bei der "Seamless Soldering"-Technik wird ein Lötband verwendet, um eine "gekachelte" Verbindung der Zellen zu erreichen, wodurch die übliche 2 mm breite Lücke zwischen den Zellen komplett verschwindet. Der Wirkungsgrad der Module wird dadurch erhöht und die Stücklisten-Kosten werden gleichzeitig reduziert. Diese Technik lässt sich perfekt mit bestehenden Verfahren und Mitteln der Modulverkapselung verbinden. Sie ist für die Serienproduktion ausgereift und stabil, und ihre Kapazitäten lassen sich leicht ausbauen. Zudem verfügt das, "Seamless Soldering" über eine gute technische Kompatibilität und lässt sich zusammen mit monokristallinen M6-Silicium-Wafern, dünnen Silicium-Wafern, Lötdraht und reflektierendem Band verwenden.

Die PV-Modul-Technologie wird sich auch in Zukunft auf die Weiterentwicklung von hohen Wirkungsgraden und höheren Leistungen bei der Stromerzeugung, die wichtigsten Faktoren für geringere Gestehungskosten, konzentrieren. LONGi hat im Hinblick auf die "Seamless Soldering"-Technik auf patentierbare Ergebnisse ausgerichtete Forschungen betrieben und hat im Zusammenhang damit bereits eine Reihe von Patenten angemeldet. Die Einführung dieser Technik markiert eine neue Stufe bei den Modul-Innovationen von LONGi. LONGi wird auch weiterhin in Technologie investieren, um weltweit für ein breiteres Spektrum an PV-Anwendungen zu sorgen.

