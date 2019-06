19. Bezirk - Längere Öffnungszeiten für den Parkpickerlantrag

Wien (OTS/RK) - Ab 1. Juli 2019 gilt in Döbling das Parkpickerl. Bisher haben etwa 6.500 BewohnerInnen ein Parkpickerl erhalten. Wer ein Parkpickerl persönlich in der Expositur Döbling des Magistratischen Bezirksamts für den 18./19. Bezirk in der Gatterburggasse 12 beantragen will, sollte den Antrag nicht in letzter Minute Ende Juni, sondern in den nächsten 2 Wochen nach dem Pfingstwochenende stellen. Damit werden auch die Wartezeiten kurz gehalten. Für FahrzeugbesitzerInnen, welche das Parkpickerl noch vor dem Urlaub beantragen wollen, werden die Öffnungszeiten der Expositur Döbling des Magistratischen Bezirksamtes für den 18./19. Bezirk nach dem Pfingstwochenende ab Dienstag, 11. Juni 2019, erweitert (Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 08:00 bis 15:30 Uhr und Donnerstag 08:00 bis 17:30 Uhr). Bei entsprechendem Bedarf könnten die Öffnungszeiten auch angepasst werden. Wer den Antrag für das Parkpickerl rund um die Uhr und ohne Wartezeiten stellen will, kann dies unter www.parkpickerl.wien.at tun. Mehr als 75% der Anträge wurden über dieses unkomplizierte Service eingebracht. Bei Online-Anträgen wird das Pickerl zugesandt.

