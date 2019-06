15.6., Margareten: BVin Schaefer-Wiery lädt zum "Wehrgassenfest"

Wien (OTS/RK) - Margaretens erste Begegnungszone feiert ihren fünften Geburtstag: Am Samstag, dem 15. Juni 2019, steigt das "Wehrgassenfest" in der Begegnungszone. Von 14 bis 21 Uhr verwandelt sich der Straßenzug zum "größten Esszimmer Wiens", wenn ansässige Gastronominnen und Gastronomen das Publikum mit kulinarischen Schmankerln verwöhnen. Eröffnet wird das Grätzel-Fest in Begegungszone Wehrgasse von Bezirksvorsteherin Schaefer-Wiery um 14.45 Uhr.

Neben Köstlichkeiten aus den umliegenden Betrieben warten beim Wehrgassenfest auch musikalische Leckerbissen: Angekündigt sind Jazz, Dixie und Funk. Dazu gibt es Kunst aus dem Grätzel, ein Familien- und Kinderprogramm sowie ein geselliges Ambiente für BezirksbewohnerInnen und Interessierte.

Das Wehrgassenfest findet nur bei Schönwetter statt.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 5. Bezirk, Tel. 01/4000-05111 bzw. E-Mail post @ bv05.wien.gv.at. (Schluss) bv/red



