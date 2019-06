DraftKings bietet Fantasy-Spiele für die Frauen-Weltmeisterschaft an

Boston (ots/PRNewswire) - Zum ersten Mal überhaupt wird DraftKings seine innovativen Daily-Fantasy-Spiele für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019 anbieten. Der Frauenfußball wird damit zur 13. "DFS"-Kategorie für DraftKings, das bei den verfügbaren Sportarten unter Fantasy-Betreibern weiter die Nummer eins ist.

Wettbewerbe live für die Eröffnung bis zur Meisterschaft - die Plattform wird ausgebaut, um ein breiteres Publikum zu erreichen

"Alle Augen werden auf die Begegnungen in Frankreich gerichtet sein, und wir freuen uns sehr, dass wir Fußballfans eine stärker einbeziehende Möglichkeit bieten können, die Action zu genießen", so Matt Kalish, CRO und Mitbegründer von DraftKings. "Die Leidenschaft unserer Fans prägt unsere Roadmap für Innovation und Produkte. Für ein solch besonderes Ereignis, das nur alle vier Jahre stattfindet, wollten wir so sicherstellen, dass ihnen unsere komplette Angebotspalette zur Verfügung steht."

Grundlage von DraftKings' Wettbewerben zur Frauen-Weltmeisterschaft sind dabei die Datenfähigkeiten des Unternehmens, die in jedem Moment des Spiels Begegnungs- und Spielerinformationen abrufen, die die Fans in ihrer Daily-Fantasy-Auswahl nutzen können. Die Kunden können für die WM-Begegnungen DraftKings' Modi "Classic" und "Showdown" nutzen - können Aufstellungen von sechs Spielern bilden, während sie innerhalb eines Gehaltsbereichs von 50.000 US-Dollar bleiben und einen "Captain"-Slot festlegen, der einem Spieler einen Bonusmultiplikator gewährt. "Classic"-Wettbewerbe erfordern die Auswahl von Spielern aus mehr als einer Begegnung, während "Showdown"-Wettbewerbe Spieler aus jedem Team einer Einzelbegegnung umfassen müssen.

Zusätzlich zu den Daily-Fantasy-Wettbewerben, die in acht Ländern der Welt - darunter in den USA, Kanada, im Vereinigten Königreich und in Australien - angeboten werden, können Fans in New Jersey und Mississippi erstmals legal über DraftKings Sportsbook auf die Frauen-Weltmeisterschaft wetten. Mobil-Wetten sind dabei nur in New Jersey möglich.

Um sich während der Frauen-Weltmeisterschaft am "Spiel im Spiel" zu beteiligen, können Spieler entweder die Website www.draftkings.com besuchen oder via iOS und Android die DraftKings-App herunterladen.

Informationen zu DraftKings

DraftKings ist ein weltweit aktives Unternehmen im Bereich Sporttechnologie und -unterhaltung, das glaubt, dass das Leben mehr Spaß macht, wenn man für Ziele ein eigenes Risiko eingeht. Sein Geschäftsziel ist es, Fans den Spielen näher zu bringen, die sie lieben - über eine besondere Kombination von Daily-Fantasy-Sport-, Sportwetten- und Medien-Plattformen, die dem Nutzer in Kombination "das Spiel im Spiel" (The Game Inside The Game) ermöglichen. DraftKings, das 2012 von Matt Kalish, Paul Liberman und Jason Robins gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts und bietet Daily-Fantasy-Sport-Wettbewerbe in 13 Profisportarten in 8 Ländern an, darunter in den USA, Kanada, im Vereinigten Königreich und in Australien. DraftKings Sportsbook - "Mobile" und "Retail" - das gemäß den staatlichen Vorschriften in New Jersey und Mississippi betrieben wird, ermöglicht es Spielern im Staat, Wetten auf bedeutende US-amerikanische und internationale Sportarten abzuschließen.

DraftKings-Medienkontakt:

Stephen Miraglia

media @ draftkings.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/729265/

DraftKings_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/me dia/779518/DK_Sportsbook_Logo.jpg