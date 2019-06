Manner feierte 20 Jahre Manner in Wolkersdorf

Niederösterreichischer Produktionsstandort des Süßwarenhaus Manner feierte Jubiläum

Wolkersdorf (OTS) - Zahlreiche prominente Gäste u.a. Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, Norbert Oberhauser, Christoph Fälbl uvm. feierten mit den Manner Vorständen und MitarbeiterInnen am Freitag, dem 7. Juni, das rosa Firmenjubiläumsfest.

Seit 1996 ist – durch den Zukauf der Marken Walde und Candita – das Werk in Wolkersdorf ein Teil von Manner. 1999 wurde die Übersiedlung der Produktion von Casali und Napoli an den Standort Wolkersdorf abgeschlossen und somit feiert das Unternehmen heuer mit vielen bekannten Gesichtern 20 Jahre „Manner in Wolkersdorf“.

Gemeinsam mit MitarbeiterInnen der beiden Manner Standorte Wien und Wolkersdorf kamen die vier Manner Vorstände Dr. Hans Peter Andres, Mag. Albin Hahn, Thomas Gratzer und Dr. Alfred Schrott nach Wolkersdorf, um diesen Anlass gebührend zu feiern. Moderiert wurde das feierliche Jubiläum von ORF-Star Norbert Oberhauser, der mit den Vorständen und dem Werksleiter, Christoph Hirschbüchler, über die Zeit vor und nach der Übersiedlung von Manner nach Wolkersdorf sprach. AK Präsidentin Renate Anderl lobte den niederösterreichischen Produktionsstandort und auch Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, die in Vertretung der Landeshauptfrau kam, freute sich mit den WolkersdorferInnen.

Auch zahlreiche prominente Gäste wie Kabarettist Christoph Fälbl, eh. Skispringer & ORF Moderator Martin Koch, Musiker Andy Lee Lang, Society Lady Christina Lugner, Musiker & Schauspieler Cyril Radlher, Sängerin Stephanie Lorenz-Stauffer, Miss Bonbon Judith Steindl und die österreichische Weinkönigin Julia Herzog folgten der Einladung.

Durch herzhaftes Lachen über Auszüge aus Tricky Nikis aktuellem Programm wurden die vorher angegessen Kalorien gleich wieder verbrannt. Musikalisch wurde das süße Fest von der Austropop-Gruppe „DIE3“ umrahmt.

Manner Vorstand Dr. Andres ist sozusagen Zeitzeuge der Manner Übersiedlung nach Wolkersdorf: „Wir sind stolz darauf, unsere bekannten Süßwaren der Marken Manner, Casali, Napoli, Victor Schmidt sowie Ildefonso ausschließlich in Österreich zu produzieren. In Wolkersdorf hat Manner einen besonders süßen Produktionsstandort. Seit 20 Jahren produzieren wir vor den Toren Wiens die österreichischen Süßwarenklassiker wie Casali Schokobananen, Rum-Kokos-Kugeln, Napoli Drageekeksi, Ildefonso, Victor Schmidt Mozartkugeln und unsere Saisonware. Wir freuen uns über das heurige 20-jährige Jubiläum des niederösterreichisches Standorts und bedanken uns bei den ca. 250 MitarbeiterInnen für den tollen Einsatz."

Weitere Bilder:

https://bit.ly/2WRSY5L

honorarfrei bei Namensnennung © Johannes Ehn

