„Sport am Sonntag“ mit den Skistars auf der Streif

Am 9. Juni ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 9. Juni 2019, um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

EM-Qualifikation: Das Nationalteam unter Druck

Eine Bestandsaufnahme nach dem Match gegen Slowenien und vor dem Auswärtsspiel in Nord-Mazedonien.

Tennis: Dominic Thiem bei den French Open

Auf Augenhöhe mit den Tennis-Superstars.

Kitzbühel: Ski-Stars erklimmen die Streif

Rainer Pariasek im Gespräch mit Hannes Reichelt, Manuel Feller und Co. auf der gefährlichsten Abfahrtsstrecke der Welt.

Nations League Finale: Portugal gegen Niederlande

Cristiano Ronaldo und Virgil Van Dijk im allerersten Endspiel dieses neuen Bewerbs.

Formel 1: 50. Grand Prix von Kanada

In Montreal will Mercedes den siebenten Saisonsieg einfahren.

