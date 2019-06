Vitech geht für kommende Wachstumsphase Partnerschaft mit CVC Capital Partners ein

New York (ots/PRNewswire) - Vitech Systems Group, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Finanzverwaltungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zu von CVC Capital Partners empfohlenen Fonds unterzeichnet hat, wonach CVC Fund VII und CVC Growth Partners eine Mehrheitsbeteiligung an dem in New York ansässigen Technologieunternehmen tätigen werden.

Vitech ist ein globales Unternehmen mit 1.200 Mitarbeitern, das vielen der weltweit führenden Vorsorge-. Versicherungs- und Anlageorganisationen zur Seite steht. Die Software V3® von Vitech ist als Cloud-basierte Lösung über die AWS-basierte Plattform V3locity(TM) von Vitech erhältlich.

Frank Vitiello, CEO von Vitech, sagte: "Diese spannende Partnerschaft mit CVC bringt uns das Kapital, den Marktzugang, die internationale Reichweite und die institutionelle Expertise, die wir benötigen, um unseren derzeitigen Wachstumskurs fortzusetzen, während wir unsere branchenführenden Angebote noch offensiver ausbauen und weiterentwickeln können. CVC ist ein führendes Unternehmen und die Investition in Vitech ist eine hervorragende Bestätigung für unseren bisherigen Erfolg sowie für unsere Zukunftspläne und -perspektiven. Ich freue mich sehr über die damit verbundenen Vorteile für unsere Software, unsere Dienstleistungen, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter."

Chris Colpitts, Senior Managing Director von CVC, sagte: "Wir sind beeindruckt von den bisherigen Angeboten und Erfolgen von Vitech und freuen uns darauf, in der nächsten Wachstumsphase mit Frank und seinem ausgezeichneten Management-Team zusammenzuarbeiten." Aaron Dupuis, Senior Managing Director von CVC Growth, fügte hinzu: "Das starke Wachstum und das differenzierte Leistungsversprechen von Vitech passen hervorragend zu CVC Growth Partners. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CVC Fund VII und dem Management, um die bedeutende Marktchance für Vitech zu nutzen."

CVC Fund VII und CVC Growth Partners investieren gemeinsam in Vitech. Das bestehende Management-Team bleibt erhalten und führt das Unternehmen weiter mithilfe der Unterstützung und dem Rückhalt durch CVC.

Vitech wurde von RBC Capital Markets and Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP beraten und durch, Clearsight Advisors unterstützt. CVC wurde von Citi, Goldman Sachs & Co. LLC und White & Case LLP beraten. Es wird erwartet, dass die Investition im Laufe dieses Sommers abgeschlossen wird.

Informationen zu Vitech®

Vitech Systems Group, Inc. ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Verwaltungslösungen für Vorsorge-, Versicherungs- und Anlageorganisationen. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Niederlassungen in New Jersey, Oklahoma City und Hyderabad. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vitechinc.com.

Informationen zu CVC Capital Partners

CVC ist eine führende Private-Equity- und Investmentberatungsfirma. CVC wurde 1981 gegründet und verfügt heute über ein Netzwerk von 24 Niederlassungen und über 500 Mitarbeitern in Europa, Asien und den USA. Bislang hat CVC im Rahmen seiner Private-Equity- und Kreditstrategien Zusagen von einigen der weltweit führenden institutionellen Investoren in Höhe von über 123 Milliarden US-Dollar erhalten.

Insgesamt verwaltet CVC derzeit rund 76 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. Heute sind die von CVC verwalteten oder betreuten Fonds in 75 Gesellschaften weltweit angelegt. Das Unternehmen beschäftigt rund 300.000 Mitarbeiter in zahlreichen Ländern. Zusammen erwirtschafteten diese Unternehmen einen Jahresumsatz von über 100 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen zu CVC erhalten Sie unter www.cvc.com.

Informationen zu CVC Growth Partners

CVC bildete 2014 ein neues Team, um kleinere wachstumsorientierte Unternehmen über seinen eigens dafür konzipierten CVC Growth Partners Fonds anzusprechen. Der Fonds konzentriert sich auf mittelständische Wachstumsunternehmen aus den Bereichen Software und technologiegestützte Unternehmensdienstleistungen. Der Fonds zielt in erster Linie auf Aktieninvestitionen zwischen 50 und 200 Millionen US-Dollar in Nordamerika und Europa.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/174651/v3_logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Vitech - Susan Beyer

+1 646 344 5353

sbeyer @ vitechinc.com



CVC - Tom Faust

Stanton Public Relations & Marketing

+1 646-502-3513

cvc @ stantonprm.com