SPÖ-Termine von 10. Juni bis 16. Juni 2019

Wien (OTS/SK) - DIENSTAG, 11. Juni 2019:

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Buchvorstellung und Diskussion im Rahmen der Reihe RI-Fokus „Intervention! – Publizistische Beiträge zur Ausrichtung der Sozialdemokratie“ ein; u.a. mit Josef Cap (Klubobmann und NR a.D.), Oliver Scheiber (Richter, Publizist und Lehrbeauftragter an der Universität Wien und FH Wien) und Eva Zeglovits (Geschäftsführerin Institut für empirische Sozialforschung - IFES) (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

MITTWOCH, 12. Juni 2019:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Kooperation mit ega:

frauen im zentrum und dem Frauenstudienzirkel zur Veranstaltung im Rahmen der Reihe RI-Perspektiven „STARK, SELBSTBEWUSST UND VERLETZLICH - Frauenleben in zwei Systemen – Ost und West“ ein. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yycfo3vj (ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Sawsan Chebli (Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales und Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund) zum Thema „Die solidarische Stadt - Städte als Brutstätten des Zusammenhalts - und als Bollwerk gegen den Rechtspopulismus“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y4745m6p (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 13. Juni 2019:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „1919-2019. Es ist ein gutes Land“, kuratiert von Wolfgang Maderthaner, findet zum Thema „Das Ende einer Ära - Franz Josef I. - Eine republikanische Geschichtsstunde“ ein Gespräch mit André Heller (Multimediakünstler) und Wolfgang Maderthaner (Historiker, Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs) statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y246yjbu (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 14. Juni 2019:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Sitzung des Ausschusses zur Wahl der RichterInnen für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Paris teil.

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt von 14. Juni bis 17. Juni am Regional Council des EPF (European Parliamentarian Forum for Sexual and Reproductive Rights) in Tallinn teil.

(Schluss) mp/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/