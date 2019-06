Favoriten: Konzert „Guck doch nicht immer…“ am 12.6.

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal im Amtshaus Favoriten (10., Keplerplatz 5) gastieren am Mittwoch, 12. Juni, fünf beliebte Künstlerinnen und Künstler: Ab 19.00 Uhr bestreiten Naama Isabelle Fassbinder (Gesang), Ingrid Merschl (Gesang), Elena Rozanova (Geige), Anel Ahmetovic (Akkordeon) plus Willy Konstantin (Klavier) das bunte Programm „Guck doch nicht immer auf den Tangogeiger hin“. Werke von Stolz, Jurmann, Föderl, Lang und anderen Tondichtern werden zur Freude des Publikums dargeboten. Der Abend steht im Zeichen des Tangos. Von leidenschaftlicher Liebe bis zu bitteren Tränen widmen sich die Mitwirkenden mannigfaltigen Gefühlsregungen. Es sind jüdische Melodien und Lieder aus Wien und Berlin zu hören. Der Eintritt ist kostenlos.

Das kurzweilige Konzert wird seitens des Bezirkes und durch den Kultur-Verein „Kultur 10“ unterstützt. Auskünfte über vielerlei Kultur-Termine in Favoriten gibt das ehrenamtliche „Kultur 10“-Sekretariat unter der Telefonnummer 0660/46 46 614. Anfragen an den Verein via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Naama Isabelle Fassbinder: http://naama-isabelle-fassbinder.eu/ueber-mich/

Sängerin Ingrid Merschl: www.merschl.at/

Anel Ahmetovic (Duo „Presto“): www.duopresto.com/#about

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

