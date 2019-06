ORF TELETEXT: Erweiterung des Fußballangebots

Wien (OTS) - Ab heute Freitag, dem 7. Juni 2019, bietet der ORF TELETEXT den Fußballfans noch mehr Daten und Fakten rund um ihren Lieblingssport: Zusätzlich zu den bisherigen, dem Fußballgeschehen gewidmeten Seiten 210 bis 224 kommen 20 neue Seiten (750 bis 769) hinzu. Diese informieren umfassend über Ergebnisse der wichtigsten internationalen Ligen und Bewerbe und liefern minutenaktuelle Live-Zwischenstände.

Mit dem neuen Angebot erweitert der ORF TELETEXT seine Fußballberichterstattung entscheidend und wird den Leserinteressen nach umfassender und minutenaktueller Berichterstattung noch besser gerecht. Die neuen Seiten 750 bis 769 enthalten Live-Zwischenstände von den wichtigsten europäischen Ligen und allen bedeutenden Clubbewerben sowie einen laufend aktualisierten umfangreichen Tabellenteil.

Damit steht Interessierten ab sofort eine insgesamt 35 Seiten umfassende Fußballberichterstattung im ORF TELETEXT zur Verfügung. Diese reicht von den Resultaten der heimischen tipico-Bundesliga über die Top-Five-Ligen im europäischen Klubfußball und Spielen aus zehn weiteren Ligen bis zu Ergebnissen aus der zweiten deutschen und englischen Fußballmeisterschaft. Auch alle wichtigen Daten und Fakten über den Uniqa ÖFB-Cup und die traditionsreichen Pokalbewerbe in Deutschland und England sowie über die UEFA Champions League und UEFA Europa League werden laufend bereitgestellt. Großereignisse wie die Fußball-Welt- und Europameisterschaften sowie die entsprechenden Qualifikationen sind ebenso weiterhin im Programm wie internationale Freundschaftsspiele, die Frauen-Fußball-WM ab 7. Juni in Frankreich und auch die U21-Europameisterschaft ab 16. Juni in Italien, an der erstmals auch ein ÖFB-Team teilnehmen wird.

Insgesamt gehört die Sportberichterstattung des ORF TELETEXT (ab Seite 200) mit ihren laufenden Berichten über das nationale und weltweite Sportgeschehen und stets aktuellen Tabellen zu Ergebnissen in mehr als 30 verschiedenen Sportarten zu den beliebtesten Teletext-Angeboten. So hatten die Sportseiten (105, 200 bis 299) laut AGTT/GfK TELETEST im klassischen TV von Jänner bis April 2019 insgesamt 249.000 tägliche bzw. über eine Million Leserinnen und Leser pro Monat und wurden im Schnitt 66,6 Millionen Mal pro Monat aufgerufen. Und auch im Web und via App wird der ORF TELETEXT-Sport vom Publikum sehr positiv aufgenommen, wie 26,2 Millionen Pageimpressions pro Monat (Jänner bis März 2019, interne Statistik) zeigen.

