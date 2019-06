Charity-Sportevent-Serie „alles rollt“: Knapp 13.000 Euro-Spende für Hilfswerk Niederösterreich

Die Charity-Sportevent-Serie „alles rollt“ der Sage Foundation erzielte 38.000 Euro. Davon kommen genau 12.868 Euro dem „Projekt Lerntraining“ des Hilfswerks NÖ zugute.

St. Pölten (OTS) - „alles rollt“ – die Charity-Sportevent-Serie der Sage Foundation – machte im Mai in Wien Station. Für einen guten Zweck drehten die Teilnehmer entlang der Hauptallee im Wiener Prater ihre Runden mit allem, was rollt, wie Fahrräder, Tretroller, Handbikes, Rollstühle & Co. Insgesamt wurden 19.994 Kilometer zurückgelegt. Das Event ist Teil der weltweiten „$2 Million Dollar Challenge“ der Sage Foundation, mit der für gemeinnützige Organisationen rund um den Globus Geld gesammelt wird. Bei „alles rollt“ in Wien haben die rund 180 Teilnehmer – davon auch zehn Mitarbeiter des Hilfswerks NÖ – 38.604 Euro eingefahren. Jede absolvierte Runde wurde von der Sage Foundation in eine Spende umgerechnet. Ebenso wurden die gefahrenen Kilometer der Teilnehmer von der Sage Foundation verdoppelt und flossen in den Spendentopf mit ein.

„Projekt Lerntraining“

Mit den über 38.000 Euro, die in Wien erzielt wurden, unterstützt „alles rollt“ verschiedene Projekte, die sich dem Thema „Inklusion“ verschrieben haben. Darunter befindet sich auch das „Projekt Lerntraining“ des Hilfswerks Niederösterreich, das sich über eine Spende von knapp 13.000 Euro freuen darf. Mit diesem Inklusions-Projekt unterstützt das Hilfswerk Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, um ihnen so die Teilnahme am normalen Schulalltag zu ermöglichen. „Unser Lerntraining geht auf die individuelle Lernproblematik und die Bedürfnisse der Kinder ein. Im Gespräch suchen erfahrene Trainer/innen die Ursache der Lernschwierigkeiten und die passende Unterstützung. Mithilfe der großzügigen Spende der Charity-Sportevent-Serie ‚alles rollt‘ können wir auch weiterhin zahlreichen Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien helfend zur Seite stehen. Dafür möchte ich unserem Partner Johannes Kreiner, Managing Director von Sage Österreich, sowie der Sage Foundation einen großen Dank aussprechen“, unterstreicht Hilfswerk NÖ-Präsidentin LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer.

Das Hilfswerk Niederösterreich verbindet in seinem Angebot Generationen und begleitet professionell getreu dem Motto „Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie und Ihre Familie“. Alle Details zu den Angeboten des Hilfswerks – sei es der Bereich Hilfe und Pflege daheim oder das Leistungsangebot der Familien- und Beratungszentren – finden Sie auf unserer Website www.hilfswerk.at/niederoesterreich.

