Blue Minds beteiligt sich an internationalem Innovationsführer für Cybersecurity im Schienenverkehr

Wien (OTS) - Die Blue Minds Holding erweitert ihr Portfolio durch eine Investition in die Firma Cylus, den weltweiten Innovationsführer für Bahn- und Metro-Cybersecurity. Zusammen mit weiteren Investoren wie u.a. dem globalen Ingenieur- und Technologieunternehmen Cyient, Cerca Partners, GlenRock und FollowTheSeed, werden 12 Millionen USD eingebracht, um die globale Expansion voranzutreiben.

Der Vorteil von Cylus gegenüber Mitbewerbern ist die starke Fokussierung auf die Schienenverkehrsbranche. Zudem wurden die Produkte von Fachexperten entwickelt, die mit den Bereichen Schienenverkehr und Cybersecurity bestens vertraut sind und die beiden Bereiche optimal verzahnen.

„Ich weiß aus erster Hand, dass Cybersecurity für Führungskräfte im Schienenverkehr oberste Priorität hat. Angesichts der zunehmenden Bedrohung der Sicherheit und Verfügbarkeit der Bahn durch Cyber-Angriffe sind sich die Interessengruppen der Bahn der dringenden Notwendigkeit erheblicher Investitionen in die Cybersecurity bewusst. Cylus bietet genau diesen Unternehmen durch ihre einzigartigen Lösungen einen zentralen Mehrwert im Kampf gegen Cyber-Bedrohungen.“, meint Christian Kern, Partner der Blue Minds Holding, früherer Vorstandsvorsitzender der ÖBB und Vorsitzender der Gemeinschaft der Europäischen Eisenbahnen (CER).

Cylus, der weltweit führende Anbieter von Cybersecurity im Schienenverkehr, hilft Bahn- und U-Bahnunternehmen dabei, Sicherheitsvorfälle und Betriebsstörungen durch Cyberangriffe zu vermeiden. Mehr: www.cylus.com



Blue Minds zählt zu den Innovationsführern im Energie- & Infrastruktursektor. Der Schwerpunkt des Beteiligungs-Portfolios liegt dabei auf Operational Technologies und AI-basierter Datenintegration. Blue Minds entwickelt Unternehmen im Umfeld der Energietransformation, investiert in Frühphasen Startups und verbindet die traditionelle Industrie und Wirtschaft mit agilen, digitalen Geschäftsmodellen basierend auf einem internationalen Netzwerk an Technologieunternehmen. Blue Minds Holding verfügt heute über Standorte in Wien und Tel Aviv.

Rückfragen & Kontakt:

Christina Lang, MSc

PR Management

The Blue Minds Company



Siebensterngasse 31, 1070 Wien

www.blueminds-company.com

christina.lang @ blueminds-company.com