Power of Love: Wien Energie feiert Vielfalt und Gleichbehandlung

Volle Energie für Life Ball und EuroPride 2019 – letzte Tickets für den Wien Energie Power-Truck gewinnen

Wien (OTS) - Zum 24. Mal wird nächsten Samstag, am 15. Juni, die Regenbogenparade über die Wiener Ringstraße ziehen. Hundertausende Menschen feiern hier gemeinsam und setzen ein buntes Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Gleichberechtigung. Unter dem Motto „Power of Love“ zeigt Wien Energie Solidarität mit der LGBTIQ-Community und liefert die Energie für die EuroPride 2019. Bereits dieses Wochenende versorgt Wien Energie als offizieller Energiepartner den Life Ball mit voller Power.

„Laut, bunt und voller Energie: Die Pride setzt seit vielen Jahren ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung und Vielfalt. Das sind zentrale Werte für ein erfolgreiches Miteinander – im Alltag genauso wie in einem Unternehmen. Wir sind stolz, dass wir diese Bewegung unterstützen können“, so Wien Energie-Chef Michael Strebl.

Regenbogenparade: DJ-Kollektiv MEAT MARKET heizt am Wien Energie Power-Truck ein

Actionreiche Aktivitäten mit Fotobox und PowerBikes gibt es bereits ab Mittwoch am Wien Energie-Stand im EuroPride Village am Rathausplatz. Das Highlight der EuroPride bildet die Regenbogenparade am Samstag. Wien Energie wird mit einem eigenen Power-Truck am großen Umzug teilnehmen. Das DJ-Kollektiv MEAT MARKET mit Gerald VDH, Specific Objects, BØRT und SCIROX wird den Gästen ordentlich einheizen. Eine Bar direkt am Truck sorgt für Erfrischung während der mehrstündigen Party.

In erster Reihe feiern: Sei dabei am Power-Truck!

Unter den ersten 20 von 150 Trucks wird der Wien Energie Power-Truck die Parade begleiten und für jede Menge Unterhaltung und Rhythmus sorgen. Vom Rathausplatz ausgehend geht’s ab 12 Uhr einmal um den gesamten Ring. Einige wenige Restplätze für die Mega-Party am Truck sind noch frei: Wien Energie verlost 20 Freikarten inkl. Goodiebags und freien Getränken. Jeweils 5x2 Tickets werden ab sofort bis 13. Juni in der Wien Energie-Vorteilswelt-App sowie auf der Wien Energie-Facebook-Seite verlost. Die Gewinner*innen werden am Freitag, 15. Juni verständigt und feiern gemeinsam mit Wien Energie die „Power of Love“.





Über Wien Energie

Wien Energie ist der größte regionale Energieanbieter Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als zwei Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland mit Strom, Erdgas und Wärme. Die Strom- und Wärmeproduktion stammt aus Abfallverwertung, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und aus erneuerbarer Energie wie Wind-, Wasser- und Sonnenkraft sowie Biomasse. Wien Energie setzt stark auf dezentrale Erzeugung und Energiedienstleistungen. Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.wienenergie.at

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Grohs

Pressesprecherin Wien Energie

Telefon: +43 (0)1 4004-38073

E-Mail: lisa.grohs @ wienenergie.at