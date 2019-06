ORF SPORT + mit den Finalspielen beim French Open und dem Handball-Finale

Auch von 8. bis 10. Juni: DTM, ÖFB Cup-Finale der Damen, FIFA Women’s World Cup, FIFA U20-WM, Volleyball und Beachvolleyball World Tour

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 8. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der DTM Misano 2019 um 13.15 Uhr, vom Damen-Finale beim Tennis French Open um 15.00 Uhr, vom Sport.Land.NÖ-ÖFB-Cup-Finale 2019 SKN St. Pölten – Landhaus um 16.55 Uhr, vom Spiel Deutschland – China beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 zeitversetzt um 19.00 Uhr, vom spusu-Handbal-Liga-Austria-Finalspiel Spiel Moser Medical Krems – Alpla Hard um 20.15 Uhr und von den FIFA-U20-WM-Viertelfinalspielen USA – Ecuador zeitversetzt um 22.15 Uhr und Südkorea – Senegal zeitversetzt um 23.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen von der Beachvolleyball World Tour Baden 2019 um 13.00 und 17.00 Uhr, vom Herren-Finale beim Tennis French Open um 15.00 Uhr, die Volleyball CEV Golden European League Women Österreich – Frankreich um 17.40 Uhr, die Volleyball CEV Silver European League Men Österreich – Bosnien-Herzegowina um 20.10 Uhr, die ÖFB-Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel Nordmazedonien – Österreich zeitversetzt um 22.30 Uhr und das Spiel England – Schottland beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 zeitversetzt um 23.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 9. Juni.

Am Montag, dem 10. Juni, sind die Programmhighlights die Live-Übertragungen von der Beachvolleyball World Tour Baden 2019 um 11.00 und 14.30 Uhr sowie vom Spiel Argentinien – Japan beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 um 17.45 Uhr, die Höhepunkte von der WRC-Rallye Portugal 2019 um 16.30 Uhr, vom Erzbergrodeo 2019 um 20.15 Uhr, von den Tanz-Staatsmeisterschaften Formation 2019 um 20.45 Uhr und von den UEFA European Qualifiers 2020 Österreich – Slowenien um 21.45 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Von 7. bis 9. Juni ist die DTM auf dem „Misano World Circuit Marco Simoncelli“ in Italien zu Gast. Es ist die dritte Station in der laufenden DTM-Meisterschaft 2019. Kommentator ist Dieter Derdak.

ORF SPORT + überträgt das Finalspiel der Damen beim French Open-Tennisturnier am 8. Juni und das Finalspiel der Herren am 9. Juni live aus Paris. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

Beim Finale des Sport.Land.NÖ-ÖFB-Frauen-Cups treffen am 8. Juni in Rohrendorf SKN St. Pölten und Landhaus aufeinander. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch.

Von 7. Juni bis 7. Juli geht in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. 24 Mannschaften kämpfen in sechs Gruppen um den Einzug in das Achtelfinale. Die USA gehen als Titelverteidiger in die WM. Kommentator am Samstag und Sonntag ist Erwin Hujecek. Kommentatorin am Montag ist Anna-Theresa Lallitsch, an ihrer Seite als Expertin fungiert Elisabeth Tieber. (ORF-TVthek am Samstag live von 14.55 bis 17.00 Uhr, am Sonntag live von 17.55 bis 20.00 Uhr)

Vizemeister Alpla HC Hard gewann das vierte Finalspiel der spusu Handball Liga gegen den Cupsieger Moser Medical UHK Krems mit 26:24 (14:14). Damit gleichen die Roten Teufel vom Bodensee in der Best-of-Five-Finalserie zum 2:2 aus. Die Titelentscheidung fällt somit am 8. Juni im letzten Saisonspiel in Krems. Kommentator ist Johannes Hahn.

24 Nationen sind bei der FIFA U20-Weltmeisterschaft der Männer mit dabei. Die WM geht von 23. Mai bis 15. Juni in Polen über die Bühne. ORF SPORT + überträgt die Viertelfinalspiele, die Semifinalspiele und das Finale live. Die Kommentatoren sind Michael Bacher (Viertelfinale 4) und Thomas König (Viertelfinale 3). (ORF-TVthek: Viertelfinale 3 live von 17.25 bis 19.30 Uhr, Viertelfinale 4 live von 20.25 bis 22.30 Uhr)

Die Beachvolleyball World Tour Baden steht in diesem Jahr von 6. bis 10. Juni auf dem Programm. Am 9. Juni fällt die Entscheidung bei den Damen, am 10. Juni bei den Herren. Kommentator ist Christian Russegger. (ORF-TVthek am Sonntag live von 13.00 bis 19.00 Uhr)

Am 9. Juni steht im Multiversum Schwechat das nächste Volleyball-European-League-Heimdoppel auf dem Programm. Zunächst treffen die ÖVV-Damen auf Frankreich, danach empfangen die Herren Bosnien-Herzegowina. Kommentator ist Johannes Hahn.

Am 10. Juni spielt Österreichs Fußball-Nationalteam im Rahmen der UEFA European Qualifiers 2020 auswärts gegen Nordmazedonien. ORF SPORT + überträgt die ÖFB-Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel live aus Skopje. Reporter ist Andreas Felber. (ORF-TVthek live von 17.45 bis 18.15 Uhr)

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 7. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

