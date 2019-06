„Tafeln im Weinviertel“ zu Gast in München

LR Bohuslav: Die Genusskultur unseres Landes kann man bei gutem Essen und edlen Weinen besonders spüren

St. Pölten (OTS/NLK) - Wie kulinarisch fein das Weinviertel ist, davon konnten sich kürzlich über 50 Journalisten aus Deutschland im Englischen Garten in München überzeugen. Unter Anleitung von Harald Pollak, Obmann der NÖ Wirtshauskultur, wurde groß aufgetischt und anschließend „getafelt“. Gemeinsam mit dem Weinkomitee Weinviertel präsentierte sich Niederösterreich als „Land für Genießer“.

„Unser Ziel ist es, Niederösterreich auch weit über die Grenzen hinweg als das ‚Land für Genießer‘ zu positionieren. Veranstaltungen wie diese geben uns die Gelegenheit dazu, weil man die Genusskultur des Landes bei gutem Essen und edlen Weinen besonders spürt”, so Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav. „Deutschland ist ein wichtiger Markt für Niederösterreich. Rund zwölf Prozent aller Nächtigungen in Niederösterreich sind deutsche Gäste. Das macht den deutschen Markt zu unserem wichtigsten Auslandsmarkt“, erklärt Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung.

„Tafeln im Weinviertel“ ist eine Erfolgsgeschichte, die Initiative geht heuer schon in die neunte Runde. 2019 gibt es 26 Termine von „Tafeln im Weinviertel“. Spitzenköche tischen an langen weiß gedeckten Tafeln das Beste aus der Region auf und die Gäste genießen neben Gaumenfreuden auch die herrliche Landschaft des Weinviertels. Begleitet wird das 5-Gänge-Menü von passenden Weinen aus dem Weinviertel.

„Ich bin stolz, dass es uns in München gelungen ist, unsere auf die regionale niederösterreichische Küche abgestimmten Gerichte sowie die hervorragenden Weine für unsere Gäste aus Deutschland so erlebbar zu machen“, freut sich Harald Pollak, Obmann der NÖ Wirtshauskultur.

Der Genuss rund um den Wein ist das ganze Jahr über Anlass für zahlreiche Veranstaltungen. So geht man zu Ostern „In die Grean“, also mit Winzern durch die Weinberge, im Frühjahr kostet man junge Weine im Zuge der Weintour Weinviertel, im Sommer begeistert „Tafeln im Weinviertel“ und im Herbst startet das alljährliche Highlight: der Weinherbst Niederösterreich. Kellergassenfeste laden ein, den Wein in all seiner Vielfalt zu feiern. Auch im Winter, bei stimmungsvollen Adventmärkten wird Wein serviert – in Form von „Glühwein“. Der Genuss beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Kulinarik bzw. den Wein. So bietet das Genussradeln oder Genusspilgern die Gelegenheit, malerische Weingärten, Kellergassen, Burgen, Schlösser und Museen näher kennen zu lernen.

www.niederoesterreich.at.

