Bäckerei DerMann: Zimtschnecken für den guten Zweck

Der Reinerlös jeder verkauften Zimtschnecke bis zum 30. Juni geht an die St. Anna Kinderkrebsforschung.

Wien (OTS) - Am 10. Juni startet die Traditionsbäckerei DerMann eine Verkaufsaktion für den guten Zweck. Der Reinerlös jeder verkauften Zimtschnecke bis zum 30. Juni geht an die St. Anna Kinderkrebsforschung.

Die Zimtschnecken der Bäckerei DerMann haben in den nächsten drei Wochen besonders guten Beigeschmack, denn der Verkaufserlös kommt dem karitativen Zweck zugute. Der Reinerlös aller verkauften Zimtschnecken von 10.06. bis 30.06. geht direkt an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Bäckermeister Kurt Mann freut sich über die gemeinsame Spendenaktion: „Für die St. Anna Kinderkrebsforschung haben das Wohl unserer Kinder und die Sicherung ihrer wertvollen Zukunft höchste Priorität. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Zimtschnecken einen kleinen Beitrag im Kampf gegen den Krebs leisten können.“ Die Bäckerei DerMann engagiert sich seit Jahren karitativ, so auch mit der jährlichen Spendenaktion für ProJuventute oder beim Kochen für die Gruft.

Forschung lebt von Spenden

„Jährlich erkranken in Österreich 250 Kinder neu an Krebs. Dank kontinuierlicher Forschung können heute schon 4 von 5 an Krebs erkrankten Kindern geheilt werden.

Es ist unsere Aufgabe, diese Erfolgsgeschichte fortzuführen. Das können wir nur mit Unterstützung unserer Spenderfamilie, da sich die St. Anna Kinderkrebsforschung hauptsächlich durch Spenden finanziert. Wir sind daher sehr dankbar, dass wir auch die Bäckerei DerMann zu unseren langjährigen und großzügigen Unterstützern zählen dürfen”, so Mag. Andrea Prantl, von der St. Anna Kinderkrebsforschung.

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Huto

Leitung Spenden, PR & Kommunikation

St. Anna Kinderkrebsforschung e.V.

Zimmermannplatz 10, 1090 Wien, Austria

T +43 1 40470-4006 oder M +43 664 8476687