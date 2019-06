Schwerer Unfall mit E-Tretroller

Wien (OTS) - 06.06.2019, 14:55 Uhr

03., Ghegastraße - Heeresmuseumstraße

Die vorschriftswidrige Verwendung eines E-Tretrollers führte gestern zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut unbeteiligten Zeugen befuhr ein 27-Jähriger mit dem Elektrofahrzeug zunächst unerlaubter Weise den Gehsteig, danach – so Aussagen – überquerte er am Schutzweg bei rotem Licht der Fußgängerampel die Straße. Hierbei wurde der 27-Jährige von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

