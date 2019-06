Semperit Reifen in der Kommunikation weiterhin auf neuen Wegen

Start der Semperit Gripster Sommer-Tour 2019 / Reifenmarke will junge Verbraucher direkt ansprechen

Wien (OTS) - Beim erfolgreichen Start der „Semperit Gripster Tour“ von Dezember 2018 bis April 2019 zeigte sich die Reifemarke Semperit von ihrer neuen, auf eine junge Zielgruppe ausgerichteten Seite. Im Mittelpunkt der GripsterTour stehen zwei Semperit gebrandete Pinzgauer Fahrzeuge mit jeder Menge Funktionen und Animationen für die Besucher. Das Semperit Promotionteam garantiert dabei viel Spass, Informationen rund um Reifen für Pkw und vielfältige Unterhaltung. Nun geht die Gripster-Tour in die nächste Runde und wird im Sommer 2019 auf mehreren Veranstaltungen in Österreich vertreten sein. Dabei gastiert sie bei den Bubble Days in Linz vom 7. bis 8. Juni, am 24. August beim Wakeboard Cup in Asten / Ausee und am 14. September wieder beim Wakeboard Cup in Hard / Bodensee. Das Sommer-Rahmenprogramm besteht aus einem Mix aus sportlichen Aktivitäten wie Slacklining sowie einer Chill-out Area, die für ein gemütliches Ambiente sorgt. Mehr Informationen über die Gripster Sommer Tour 2019 findet man auf www.semperit-reifen.at/pkw/gripster oder www.facebook.com/semperitreifengmbh.

Bereits im vergangenen Winter konnte mit den Stopps auf der Krings Alm in Obertauern sowie Auftritten beim Snowvolleyball Weltcup viel Aufmerksamkeit für die Marke vor Ort erzeugt werden, die sich durch vielfältige Kommunikationsmaßnahmen auf diversen Social Media-Kanälen weiter verbreiteten.

Semperit

Semperit (lat. „geht immer“) ist eine moderne Reifenmarke mit Tradition. Seit der Gründung im Jahre 1906 hat sie den Reifenmarkt mit einer Vielzahl von Innovationen bei Winter- und Sommerreifen für Pkw und Nutzfahrzeuge mitgeprägt. Eine Übersicht über die Semperit-Historie findet sich unter www.semperit-reifen.de. Semperit ist eine Reifenmarke der Continental AG.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten.

Die Division Reifen verfügt über 24 Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Die Division ist einer der führenden Reifenhersteller und erzielte im Geschäftsjahr 2018 mit rund 56.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 11,4 Milliarden Euro. Continental ist einer der Technologieführer im Bereich der Reifenproduktion und bietet eine breite Produktpalette für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Zweiräder an. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung leistet Continental einen wichtigen Beitrag zu sicherer, wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Das Portfolio der Division Reifen umfasst Dienstleistungen für den Reifenhandel und für Flottenanwendungen sowie digitale Managementsysteme für Nutzfahrzeugreifen.

