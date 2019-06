Netzwerken mit Top-Juristen & BK Bierlein am LexisNexis Sommerfest

Das jährliche LexisNexis Sommerfest in Schloß Schönbrunn war wieder DAS Networking-Event der Rechtsbranche

Wien (OTS) - Im historischen Apothekertrakt trafen sich am 6.6.2019 rund 250 Experten aus der österreichischen Recht- und Steuerwelt, um bei bester Stimmung und Musik bis in die Nacht gemeinsam zu feiern, und sich im Netzwerk auszutauschen.

Alberto Sanz de Lama, Geschäftsführer des juristischen Fachverlags LexisNexis, begrüßte die Gäste bereits zum vierten Mal. Er nutzte den feierlichen Rahmen, um sich bei den Autoren und Partnern des Medienunternehmens für die erfolgreiche Zusammenarbeit herzlich zu bedanken. „ Wir werden oft als das österreichische Google der Rechtsbranche bezeichnet, aber wir sind viel mehr, denn alles baut auf unseren eigenen Inhalten, den Publikationen unserer Autoren auf. “ so Sanz de Lama. Er betonte, dass LexisNexis‘ juristische Top-Publikationen den Treibstoff für unsere Rechtsordnung darstellen und es weiterhin das Ziel sein muss beste Orientierung über Rechtsprechung und Auslegung der Gesetze zu bieten.

Highlight war die Verleihung der jus-alumni Ehrenmitgliedschaft an Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Dazu Alberto Sanz De Lama „ Dass Frau Dr. Bierleinals Bundeskanzlerin bestellt wurde, spricht für ihre jahrelange, integre Leistung als Juristin und Wächterin der Verfassung, und es zeigt wie wichtig Integrität und Recht für unsere gesellschaftliche Ordnung ist. “ BK Bierlein vor 250 Top-JuristInnen: „ Wenn immer ich ins Gespräch komme mit Studentinnen und Studenten oder jüngeren Absolventinnen und Absolventen, bin ich voller Hoffnung und Zuversicht, was die Zukunft unserer Wissenschaft, unseres Rechtsstaates und unseres Landes angeht. Um es auf den Punkt zu bringen: Die Zukunft Österreichs liegt in Ihren Händen, Österreich braucht Sie! “

Neben ausgiebigen Netzwerken in lockerer Atmosphäre feierte das versammelte Who-is-Who der Rechtsbranche auch LexisNexis’ Erfolge bei Legal Tech, der Digitalisierung und den visionären technischen Entwicklungen im Rechtsbereich:

Lexis 360®, die neuartige österreichische Online-Recherche, ist mit ihren vorausdenkenden Suchalgorithmen das Legal-Tech Flagschiff.

Das Word-Addin Lexis SmartScan, das juristische Texte verstehen kann, und passgenaue Recherche-Ansätze und Literatur-Empfehlungen liefert, wurde im März von Ex-Wirtschaftsministerin Schramböck mit dem Digital Impuls Award ausgezeichnet.

Der Lexis ErbRechner - ein weiteres neues Tool - berechnet per Klick alle Erb-/Pflichtteile, und bietet auch einen Variantenvergleich und eine hochwertige Visualisierung.

Brandneu ist der Prüfschema-Assistent zur Geschäftsfähigkeit, der JuristInnen wie ein Navi durch die Prüfung der Geschäftsfähigkeit führt und konkrete Antworten und Argumentationsstrategien mit Erläuterung liefert.

„ Als Vorreiter sind wir uns unserer Verantwortung bewusst, und wir arbeiten gemeinsam mit den Experten der Branche daran, dass Juristen und Steuerberater zu Digitalisierungsgewinnern werden. “ sagte Alberto Sanz de Lama zu den Zukunftsplänen.

Es wurden auch wieder LexisNexis-Jubiläen gefeiert: Die Erfolgsgeschichte des allseits bekannten, gelben Kodex-Gesetzesband wurde mit einer Kodex-Geburtstagstorte geehrt. Dazu Dr. Veronika Doralt, die Mitherausgeberin: „ Seit unglaublichen 40 Jahren ist der Kodex nicht mehr wegzudenken, und wir arbeiten hart daran, in Österreich weiterhin das Recht zugänglicher zu machen “. Dafür wurden beim Sommerfest auch 6 Kodex-Stipendien für herausragende Prüfungsleistungen an Jus-Studenten und Jus-Studentinnen vergeben.

