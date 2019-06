Nachhaltige Schnittkäse-Verpackung auf Papierbasis

Mondi und REWE Group in Österreich setzen auf Nachhaltigkeit und bessere Wiederverwertbarkeit

Die Verbrauchereinstellung gegenüber Nachhaltigkeit im Lebensmittelhandel hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Insbesondere die Verpackung ist derzeit im Fokus unserer Kunden. Von Marken wie Ja! Natürlich wird erwartet, dass sie umwelt- und verantwortungsbewusst handeln. Für uns ist dieses Thema daher seit vielen Jahren äußerst wichtig und wir stellen seit 2011 Verpackungen schrittweise auf nachhaltige Verpackungsalternativen um. Nun sind wir sehr froh, gemeinsam mit Mondi mit der neuen Schnittkäse-Verpackung eine weitere Lösung gefunden zu haben, durch die wir die CO2-Bilanz des Produkts deutlich verringern, den Plastikeinsatz verringern und die Recyclierbarkeit optimieren konnten. Martina Hörmer, Geschäftsführerin Ja! Natürlich

Als Hersteller von Papier- sowie Kunststoffverpackungen beobachten wir Trends sehr genau und wählen gemeinsam mit unseren Kunden die optimale Lösung aus. Verpackungen sollten immer für ihren jeweiligen Zweck geeignet sein. ‘Papier wenn möglich, Kunststoff wo sinnvoll‘ lautet daher unsere Devise. Gerade im Nahrungsmittelbereich sind Barriereeigenschaften für die Haltbarkeit und Frische von Produkten unabdingbar. Genau hier können wir als integrierter Anbieter massgenaue Lösungen erarbeiten und so einen wertvollen Baustein zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten.“ Georg Kasperkovitz, CEO Mondi Consumer Packaging

Unser Fokus liegt auf nachhaltigen Verpackungs- und Papierprodukten. Mit einer breiten Palette nachhaltiger Produktinnovationen, wie beispielsweise unserer patentierten Papier- und Barrierelösung perFORMing, leisten wir einen wertvollen Beitrag zu einer ressourcenschonenden Wirtschaft.“ Markus Gärtner, CEO Mondi Fibre Packaging / Paper

Wien (OTS) - REWE Group, einer der größten Retailer in Österreich, verpackt seine Premium-Käseproduktreihe der Biomarke Ja! Natürlich mit einer neuen, patentierten Papierlösung des Verpackungs- und Papierunternehmens Mondi. Die Bio-Käsescheiben aus Heublumenmilch werden bei den österreichischen Supermärkten BILLA, MERKUR, ADEG und Sutterlüty in der Selbstbedienungsvitrine auf naturbraunen Papierschalen angeboten. Diese können in Österreich über das Altpapier recycelt werden, da sie zu 80 Prozent aus Frischfaser und nur zu 20 Prozent aus Kunststoff bestehen. Im Vergleich zur bisher verwendeten Verpackung konnte der Plastikeinsatz um 70 Prozent und der CO2-Fußabdruck um rund zwei Drittel[1] reduziert werden.

Das Thema Nachhaltigkeit erfasst inzwischen alle Lebensbereiche. Immer mehr Menschen leben umweltbewusst und erwarten von Unternehmen neue, ressourcenschonende Produktlösungen. Sie möchten insbesondere wissen, woher Produkte stammen und wie nachhaltig sie verpackt sind. Ebenso wie das Verbraucherverhalten, ändert sich auch die Gesetzeslage rasant – die jüngste EU-Direktive zur Reduktion von Einwegplastik ist nur ein Beispiel dafür. Als eines der größten Verpackungs- und Papierunternehmen der Welt ist Mondi ein Pionier im Markt für nachhaltige Verpackungslösungen.

Georg Kasperkovitz, CEO Mondi Consumer Packaging, erklärt: „Als Hersteller von Papier- sowie Kunststoffverpackungen beobachten wir Trends sehr genau und wählen gemeinsam mit unseren Kunden die optimale Lösung aus. Verpackungen sollten immer für ihren jeweiligen Zweck geeignet sein. ‘Papier wenn möglich, Kunststoff wo sinnvoll‘ lautet daher unsere Devise. Gerade im Nahrungsmittelbereich sind Barriereeigenschaften für die Haltbarkeit und Frische von Produkten unabdingbar. Genau hier können wir als integrierter Anbieter massgenaue Lösungen erarbeiten und so einen wertvollen Baustein zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten.“

Wertschöpfungskette innerhalb Österreichs schont die Umwelt

Das naturbraune Papier der neuen Käseverpackung wird im Werk Mondi Frantschach, Kärnten, mit überwiegend heimischem Holz produziert. Auch die Verarbeitung und Beschichtung der Papierschale erfolgt gänzlich in Österreich durch Mondi in Zeltweg, Steiermark. So können Transportwege kurz gehalten werden und die überwiegende Wertschöpfung verbleibt im Land. Nach einer Testphase von neun Monaten in Kooperation mit der Molkerei Salzburgmilch startet die neue Verpackung nun bei den Käsescheiben aus der Feinkost in den Sorten „Bio Alpkönig“, „Bio Gouda“, „Bio Emmentaler“, „Bio Butterkäse“ und „Bio Bergkäse“. Die neue Verpackungslösung auf Papierbasis wird in Kürze auch in nationalen Supermarktketten in Frankreich und Polen zu finden sein.

Kunststoff- und CO2-Reduktion dank Papier mit spezieller Beschichtung

Der Umstieg auf papierbasierte Lösungen hat vielfältige Vorteile gegenüber herkömmlichen Verpackungen. Einerseits hat Papier den niedrigsten CO2-Fußabdruck aller Verpackungsarten.[2] Des weiteren ist Papier sehr gut wiederverwertbar und weist bereits heute in Europa Recyclingraten von über 80 Prozent[3] auf – ein Spitzenwert gegenüber anderen Verpackungsmaterialien. EU und Verbraucher fordern verstärkt besser wiederverwertbare und nachhaltigere Lösungen. Laut einer im April 2018 in Österreich durchgeführten Umfrage versucht die Hälfte der Befragten Plastikverpackungen nach Möglichkeit zu vermeiden.[4] Auf Markenartikel-Hersteller und die Verpackungsbranche kommen daher große Veränderungen zu.

Dazu Martina Hörmer, Geschäftsführerin Ja! Natürlich: „Die Verbrauchereinstellung gegenüber Nachhaltigkeit im Lebensmittelhandel hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Insbesondere die Verpackung ist derzeit im Fokus unserer Kunden. Von Marken wie Ja! Natürlich wird erwartet, dass sie umwelt- und verantwortungsbewusst handeln. Für uns ist dieses Thema daher seit vielen Jahren äußerst wichtig und wir stellen seit 2011 Verpackungen schrittweise auf nachhaltige Verpackungsalternativen um. Nun sind wir sehr froh, gemeinsam mit Mondi mit der neuen Schnittkäse-Verpackung eine weitere Lösung gefunden zu haben, durch die wir die CO2-Bilanz des Produkts deutlich verringern, den Plastikeinsatz verringern und die Recyclierbarkeit optimieren konnten.“

Markus Gärtner, CEO Mondi Fibre Packaging / Paper, ergänzt: „Unser Fokus liegt auf nachhaltigen Verpackungs- und Papierprodukten. Mit einer breiten Palette nachhaltiger Produktinnovationen, wie beispielsweise unserer patentierten Papier- und Barrierelösung perFORMing, leisten wir einen wertvollen Beitrag zu einer ressourcenschonenden Wirtschaft.“

Fakten zu Mondi perFORMing

Formbare Papierverpackung mit patentierter Barriere

Aus naturbraunem Papier (Advantage Formable Brown)

Eignet sich für flache Lebensmittelschalen (z.B. für Käse, Fleisch oder Fisch)

Hohe symmetrische Dehnfähigkeit für einheitliche Formbarkeit

Geeignet für bestehende Abfüllanlagen



Fotos

Über Mondi

Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das seine Kunden mit innovativen und nachhaltigen Verpackungs- und Papierlösungen begeistert. Mondi ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Verpackungs- und Papierherstellung tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern über die Produktion von Zellstoff, Papier und Kunststofffolien bis hin zur Entwicklung und Herstellung von effizienten Industrie- und Konsumgüterverpackungen. Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil von Mondis täglicher Arbeit. 2018 erzielte Mondi einen Umsatz von € 7,48 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von € 1,76 Milliarden.

Mondi ist ein zweifach börsennotiertes Unternehmen. Mondi Limited ist an der Börse von Johannesburg (JSE Ltd) unter dem Tickercode MND erstnotiert, während Mondi plc im Premiumsegment der Londoner Börse unter dem Tickercode MNDI gelistet ist. Mondi ist im FTSE 100 vertreten und wurde 2008 in den FTSE4Good-Index und 2007 in den Socially Responsible Investment (SRI) Index der Börse von Johannesburg aufgenommen. www.mondigroup.com



[1] REWE Group

[2] Packaging Digest 2017 Sustainable Packaging Study

[3] Packaging Digest 2017 Sustainable Packaging Study

[4] Talk Online Panel & m.core, April 2018 (https://www.ots.at/redirect/mindtake1)

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Dock

Senior Communications Manager

Mondi Fibre Packaging / Paper

Tel: +43 1 79013 4751

Email: elisabeth.dock @ mondigroup.com