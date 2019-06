Microsoft gibt Gewinner und Finalisten der "Partner des Jahres"-Awards 2019 bekannt

Redmond, Washington (ots/PRNewswire) - Die Microsoft Corp. hat am Donnerstag die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2019 bekannt gegeben. Die jährlich vergebenen Preise sind eine Auszeichnung für Partner von Microsoft, die sich besonders bei Innovationen und Einführungen von Kundenlösungen, die auf Microsoft-Technologie aufbauen, hervortun. Ausgezeichnet werden die Gewinner und Finalisten der Awards aus aller Welt bei der Microsoft Inspire, die vom 14. bis 18. Juli 2019 in Las Vegas, Nevada, stattfindet.

Partner für innovative Lösungen ausgezeichnet und dafür, dass Kunden weltweit mehr Möglichkeiten haben

In diesem Jahr zeichnet Microsoft Partner in 41 Kategorien aus und feiert damit jeden Lösungsbereich, jede Branche und alle Sektoren, in denen Microsoft-Technologien genutzt werden. Die Finalisten und Gewinner der Awards wurden aus mehr als 2.900 Nominierungen ausgewählt, die aus 115 unterschiedlichen Ländern weltweit gesammelt worden sind, wobei hier das jeweilige Engagement für die Kunden, der Einfluss der Lösungen auf den Markt und der beispielhafte Einsatz von Microsoft-Technologien zu Grunde gelegt wurden.

"Wir freuen uns schon jetzt darauf, die Finalisten und Gewinner der Microsoft Partner of the Year Awards 2019 feiern zu dürfen", sagte Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner bei Microsoft. "Diese Unternehmen sind in ihrer Branche führend und sie helfen anderen Unternehmen auf der ganzen Welt, sich zu vernetzen und mehr zu erreichen. Ich finde alle Gewinner und Finalisten wirklich toll, und es ist mir eine Ehre, die unglaubliche Arbeit, die sie alle leisten, vorstellen zu dürfen."

Weitere Einzelheiten zu den Microsoft "Partner des Jahres"-Awards 2019 finden sich in einem Microsoft Partner Network-Blog von Gavriella Schuster: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-our-2019-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists.

Kategorien, Gewinner und Finalisten finden sich weiter unten. Eine komplette Liste, inklusive der Gewinner der Microsoft Country Partner of the Year Awards 2019, steht unter https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards zur Verfügung.

KI und Maschinelles Alliance Global ISV· Alliance SI· Gewinner:

Lernen· Gewinner: Gewinner: Finastra· Infosys

Crayon Group· Finalist: Sitecore·

Finalist: Modis· Finalist: Cloudera·

Finalist: eSmart Finalist: Icertis

Systems· Finalist:

AgileThought Innovative Automobilbranche· Azure-Influencer·

Anwendungen· Gewinner: Annata· Gewinner: Hanu· Finalist:

Gewinner: Wapice· Finalist: 4ward· SELA· Finalist: Sol-Tec·

Finalist: Zure· Finalist: Bright Box· Finalist: Navisite

Finalist: Infosys· Finalist: Icertis

Finalist: Wragby

Business Solutions

and Technologies Kundenzufriedenheit Daten-Analyse· Data-Estate-Modernisierung

· Gewinner: Gewinner: Modis· · Gewinner: Cognizant

Quadrasystems.net Finalist: Cognizant Technology Solutions·

(Indien)· Finalist: Technology Solutions· Finalist: TimeXtender·

Content and Code· Finalist: Pragmatic Finalist: Version 1·

Finalist: Insight· Works Finalist: Cognizant

Finalist: Rackspace Technology Solutions Datacenter DevOps· Gewinner: 10th Changemaker Diversity und

Migration· Magnitude· Finalist: Inklusion· Gewinner:

Gewinner: 10th Dimensional Reverie Language

Magnitude· Strategies· Finalist: Technologies· Finalist:

Finalist: 3Cloud InCycle Software Dynamic Objects Finalist:

DataChangers· Finalist:

KPMG UK Dynamics 365 for Dynamics 365 for Dynamics 365 for Field Business Central· Customer Service· Service· Gewinner: Hitachi

Gewinner: Cooper Gewinner: Solutions· Finalist:

Parry IT· Finalist: PowerObjects, ein Velrada· Finalist: eCraft·

Wiise· Finalist: Unternehmen von HCL Finalist: HSO

NAB Solutions· Technologies· International

Finalist: Bond Finalist: Hitachi

Consulting Services Solutions Philippines·

Finalist: DXC

Technology· Finalist:

Cognizant Technologies Dynamics 365 for Dynamics 365 for Sales Dynamics 365 for Talent·

Finance and · Gewinner: SAGlobal· Gewinner: FourVision HR

Operations· Finalist: KPMG Plus· Finalist: eBECS·

Gewinner: Sunrise Advisory· Finalist: Finalist: Elevate HR·

Technologies· MASAO· Finalist: Finalist: SAGlobal

Finalist: HSO· Experlogix

Finalist: Alithya·

Finalist: Armanino Bildung· Gewinner: Finanzdienstleistungen Behörden· Gewinner:

Edsby· Finalist: · Gewinner: Hitachi Solutions·

Insight· Finalist: PowerObjects, ein Finalist: Planet

Blackbaud Unternehmen von HCL Technologies· Finalist:

Technologies· RapidDeploy· Finalist:

Finalist: AKA KPMG

Enterprise Solutions·

Finalist: Finastra Gesundheit· Indirect Provider· Intelligente Kommunikation

Gewinner: Health Gewinner: Arrow ECS· · Gewinner: Arkadin·

Catalyst· Finalist: Finalist: rhipe· Finalist: Tata

Mozzaz· Finalist: Finalist: Ingram Micro Communications· Finalist:

Quest Software· Mexico· Finalist: NBConsult· Finalist: CDW

Finalist: KenSci Crayon Software

Experts Spain Internet der Dinge· Learning· Gewinner: Fertigung und Ressourcen·

Gewinner: Global Knowledge· Gewinner: PTC· Finalist:

Accenture/Avanade· Finalist: Shanghai ABB Asea Brown Boveri·

Finalist: Telelink Yungoal Info Tech· Finalist: Hitachi

Business Services· Finalist: QA Solutions· Finalist:

Finalist: SoftBank ICONICS

Technology·

Finalist: PTC Medien und Microsoft CityNext· Mixed Reality· Gewinner:

Kommunikation· Gewinner: Bentley PTC· Finalist: Kognitiv

Gewinner: Aprimo· Systems· Finalist: Spark· Finalist: Meemim·

Finalist: Tech Meemim· Finalist: KPMG Finalist: Bentley Systems

Mahindra· Finalist: Adoxio· Finalist: ABB

AdPushup· Finalist: Asea Brown Boveri

SAGlobal Moderner Desktop· Moderner Arbeitsplatz OSS on Azure· Gewinner: Gewinner: Glück & Transformation· HashiCorp· Finalist: SNP

Kanja Consulting· Gewinner: Phoenix Technologies

Finalist: Software· Finalist:

Quadrasystems.net Accenture/Avanade·

(Indien) Private· Finalist: Content and

Finalist: Catapult Code· Finalist: DXC

Systems· Finalist: Technology

Dell Technologies Partner für Power BI· Gewinner: PowerApps· Gewinner:

sozialen Einfluss· Nihilent· Finalist: Catapult Systems·

Gewinner: Expose Data· Finalist: Finalist: C Centric

illuminance Catapult Systems· Solutions· Finalist:

Solutions Finalist: Finalist: Campus Mercury xRM Limited·

MISSION CRM· Management Finalist: PowerObjects,

Finalist: ein Unternehmen von HCL

Sparkrock· Technologies

Finalist: Alianza Projekt- und Einzelhandel· SAP on Azure· Gewinner:

Angebotsmanagement· Gewinner: Obase· Capgemini· Finalist:

Gewinner: Finalist: Brainpad· T-Systems· Finalist: DXC

Wicresoft· Finalist: HSO· Technology

Finalist: Finalist: JDA Software

ProActive·

Finalist:

Innovative-e·

Finalist: Sensei

Project Solutions

Sicherheit und Teamwork· Gewinner:

Compliance· Cloud Productivity

Gewinner: InSpark· Solutions· Finalist:

Finalist: Maureen Inova Solutions·

Data Systems· Finalist: Sulava·

Finalist: Onevinn· Finalist: Slalom

Finalist: Edgile Argentinien Partner Armenien Partner of Australien Partner of the

of the YearVU the YearDom-Daniel YearModis

Security Österreich Partner Aserbaidschan Partner Bahrain Partner of the of the YearITSDONE of the YearSMART YearAlmoayyed Computers

Holding business Bangladesch Partner Belgien Partner of the Bermudas Partner of the of the Year YearProximus YearMaureen Data Systems

Corporate Projukti Bolivien Partner of Bosnien und Brasilien Partner of the

the YearSoftwareONE Herzegowina Partner of YearBrasoftware

Bolivia the YearLogosoft Brunei Partner of Kanada Partner of the Cayman Islands Partner of the YearTech One YearLong View the YearKirk Office

Solutions Equipment Chile Partner of China Partner of the Kolumbien Partner of the the YearGeoVictoria YearSYSTEX China YearWestcon Group Colombia Costa Rica Partner Côte d'Ivoire Partner Kroatien Partner of the of the YearItco of the YearINOVA YearHrvatski Telekom

Consulting Services Curaçao Partner of Zypern Partner of the Tschechische Republik the YearInova YearDot.cy Partner of the YearUnicorn

Solutions Developments Systems Dominikanische Ecuador Partner of the Ägypten Partner of the Republik Partner of YearBUSINESS IT YearHITS Technologies

the YearC-ven

Technologies El Salvador Partner Estland Partner of the Finnland Partner of the

of the YearGBM de YearTVG Eesti YearNordcloud

El Salvador Frankreich Partner Georgien Partner of Deutschland Partner of the of the Year the YearUGT YearGemeinsamer Eintrag:

Talentsoft PHAT CONSULTING, Glück &

Kanja Consulting, GAB

Enterprise IT Solutions Griechenland Guatemala Partner of Honduras Partner of the

Partner of the Year the YearGensa Group YearSega

OFFICE LINE Hongkong SAR Ungarn Partner of the Island Partner of the Year

Partner of the Year YearT-Systems Advania

KBQuest Hong Kong Magyarorszag Indien Partner of Indonesien Partner of Irland Partner of the Year the YearG7 CR the YearPT Awan Spanish Point Technologies

Technologies India Integrasi Sandidata

(ViBiCloud) Israel Partner of Italien Partner of the Jamaika Partner of the the YearU-BTech YearVar Group YearInova Solutions

Solutions Japan Partner of Jordanien Partner of Kasachstan Partner of the

the YearFujitsu the YearOptimiza YearM-SYSTEM Kenia Partner of Korea Partner of the Kirgisistan Partner of the

the YearCloud YearZenith & Company YearALBARS

Productivity

Solutions Lettland Partner of Libanon Partner of the Litauen Partner of the

the YearTilde Sia YearExquitech YearFortevento Luxemburg Partner Malaysia Partner of Malta Partner of the Year

of the YearDevoteam the YearRhipe Malaysia ICT Solutions Mexiko Partner of Mongolei Partner of Marokko Partner of the

the YearIngram the YearMogul Service YearCASANET

Micro Mexico and Support Namibia Partner of Nepal Partner of the Niederlande Partner of the the YearSalt YearTech One Global YearICT Automatisering

Essential IT Nepal Neuseeland Partner Nicaragua Partner of Oman Partner of the Year

of the Year the YearSega BAHWAN IT

Umbrellar Pakistan Partner of Panama Partner of the Paraguay Partner of the

the YearMaison YearGBM Dominicana YearOLAM

Consulting &

Solutions Peru Partner of the Philippinen Partner of Polen Partner of the Year

YearG&S Gestión y the YearCrayon Synerise

Sistemas SAC Software Experts

Philippines Portugal Partner of Puerto Rico Partner of Katar Partner of the Year

the YearInnoWave the YearNagnoi Information &

Technologies Communication Technology Rumänien Partner of Russland Partner of Saudi-Arabien Partner of the YearAsseco SEE the YearAwara IT the YeareSense Software Serbien Partner of Singapur Partner of Slowakei Partner of the

the YearComtrade the YearIngram Micro Yearexe

System Integration Asia Slowenien Partner Südafrika Partner of Spanien Partner of the

of the YearAdacta the YearMint YearCAPSiDE

Management

Technologies Sri Lanka Partner Schweden Partner of Schweiz Partner of the

of the YearTech One the YearAcando Yearisolutions

Global Taiwan Partner of Thailand Partner of Trinidad und Tobago the YearSystex the YearMFEC Public Partner of the YearDavyn

Software & Service Tunesien Partner of Türkei Partner of the Uganda Partner of the Year the YearNeoledge Yearmotiwe Britehouse/Dimension Data Ukraine Partner of Vereinigte Arabische Vereinigtes Königreich the YearInfopulse Emirate Partner of the Partner of the YearNew

YearNetways Signature Vereinigte Staaten Uruguay Partner of the Venezuela Partner of the

Partner of the Year YearArnaldo C. Castro YearCONSEIN

Quisitive

Vietnam Partner of

the YearTech Data

Advanced Solutions

(Vietnam)



Informationen zu Microsoft Inspire



Microsoft Inspire bietet dem Microsoft Partnernetzwerk Zugang zu Schlüsselstrategien in Marketing und Business, zu Beratung und zu Informationen in Bezug auf spezielle Kundenlösungen, die entwickelt wurden, um Partnern zum Erfolg auf dem Markt zu verhelfen. Microsoft Inspire bietet informatives Training in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Services und Technologie und ist die ideale Veranstaltung für Partner, um wertvolles Wissen von ihren Kollegen und von Microsoft zu sammeln. Weitere

Informationen finden Sie unter https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.



Informationen zu Microsoft



Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht den digitalen Wandel für das Zeitalter intelligenter Cloud- und Edge-Systeme. Unsere Mission ist, jede Person und jedes Unternehmen auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

