EANS-Stimmrechte: Frauenthal Holding AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Die Frauenthal Holding AG teilt gemäß § 135 Abs. 2 BörseG 2018 mit, dass sie am 6. Juni 2019 die folgende Beteiligungsmeldung gemäß den §§ 130 ff BörseG 2018 erhalten hat:

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wels, 6.6.2019 Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Frauenthal Holding AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Tillmann Miritz

4. Namen der Aktionäre: MCI Miritz Citrus Ingredients GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 5.6.2019

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 11,66 % | 0,00 % | 11,66 % | 9 434 990 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000762406|______________0|______1_100_000|_________0,00_%|________11,66_%| |_Subsumme_A_|___________1_100_000___________|____________11,66_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

_____________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | Direkt | Direkt | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) | | | | |in Aktien (%)|Instrumente | | |_________|____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| | 1 |Tillmann | | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|Miritz______|____________|_____________|_____________|_____________| | |MCI Miritz | | | | | | 2 |Citrus | 1 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| | |Ingredients | | | | | |_________|GmbH_&_Co_KG|____________|_____________|_____________|_____________| | |MCI Miritz | | | | | | 3 |Citrus | 2 | 11,66 %| 0,00 %| 11,66 %| | |Ingredients | | | | | |_________|GmbH________|____________|_____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

Erwerb im Rahmen einer mehrjährigen Wertpapierleihe

Wels am 6.6.2019

Ende der Mitteilung euro adhoc

Anhänge zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/documents/2199/6/10317322/0/Beteiligungsmeldung_euroadhoc.pdf

Emittent: Frauenthal Holding AG

Rooseveltplatz 10

A-1090 Wien

Telefon: +43 1 505 42 06 -35

FAX: +43 1 505 42 06 -33

Email: e.hochrieser @ frauenthal.at

WWW: www.frauenthal.at

ISIN: AT0000762406, AT0000492749

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Frauenthal Holding AG

Mag. Erika Hochrieser

E-Mail: e.hochrieser @ frauenthal.at

Rooseveltplatz 10

A-1090 Wien

Tel + 43(1) 505 42 06

Fax + 43(1) 505 42 06-33

www.frauenthal.at