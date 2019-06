InstantEye® Robotics gibt größere Reichweite, Flugdauer und Nutzlast seiner Mk-3-SUAS-Systeme bekannt

Andover, Massachusetts (ots/PRNewswire) - InstantEye®Robotics gibt bekannt, dass für seine InstantEye®Mk-3-sUAS-Systeme der Gruppe 1 ab sofort neue Varianten an Reichweite, Flugdauer und Nutzlast zur Verfügung stehen.

InstantEye® Mk-3 GEN4-D1 (ISR) ist eine Langstreckenvariante der Mk-3-GEN4D-Flugplattform. Die ISR-Variante nutzt eine Batterie mit geschützter chemischer Zusammensetzung, die in ein eigens dafür gebautes Zelldesing integriert ist, und verfügt über nachgewiesene Flugzeiten von mehr als 50 Minuten sowie organische ISR-Sensoren (Wärmebild und 5MP-E/O-Video). Die Zielerfassungs- und Aufklärungskapazitäten der ISR-Konfiguration sind für taktische Standoff-Distanzen (640 x 480 Wärmebild und 4x E/O) und den Nahbereich (10X E/O) geeignet. Durch das Faltpropeller-Design lässt sich das System auf kompakte 30,5 x 30,5 cm zusammenklappen und die hohe Ladeleistung sorgt für zuverlässige Einsatzbereitschaft, ohne Lebenszyklus oder Sicherheit zu beeinträchtigen. Erfolgreich durchgeführte Übungen im Rahmen der J oint I nteragency F ield E x perimentation (JIFX 19-3) am Camp Roberts, Kalifornien im April 2019 1) demonstrierten einen effektiven Kommunikationsbereich von 7,5 km, 2) automatisierten Transit zu einem 2 km entfernten Standort und 3) die Durchführung einer diskreten Überwachung dieses Standorts aus einer Standoff-Distanz von 500 Metern mit einer Verweildauer vor Ort von mehr als 30 Minuten.

InstantEye®Mk-3 GEN5 ist ein noch kompakteres Soldier-Borne-System mit denselben organisch-thermischen und E/O-Fähigkeiten, die auch in den Mk-3-GEN4D-Systemen zu finden sind. Während der Operation JIFX 19-3 erzielte dieses System einen Einsatzbereich von 4,5 km, einen stabilen Flug durch Windverhältnisse von über 32 km/h und eine 27-minütige Flugdauer mit der neuen Batteriekonfiguration. Das System hat gezeigt, dass es in der Lage ist, eine Flughöhe von mehr als 1.830 Metern zu erreichen.

Die Schwergutvariante von Mk-3 GEN4-D1 (HL) war in der Lage, eine Sprengladung mit einem Gewicht von 1,36 kg zu einer simulierten, ca. 100 Meter entfernten Sprengfalle (improvised explosive device; IED) mit angehängtem STI-Detonator zu befördern. Die Ladung wurde reproduzierbar innerhalb eines Bereiches von 15 cm des IED-Standortes platziert, was bedeutet, dass eine solche Vorrichtung rasch und ferngesteuert inspiziert und beseitigt werden kann.

"Diese Fähigkeit ermöglicht es dem Benutzer, benannte Interessensgebiete kontinuierlich zu beobachten, geplante Sprengeinsätze zu verfolgen und mit nur einem Rucksack, Tag und Nacht, auf eine breit angelegte Gefechtszone (>100 km²) Einfluss zu nehmen, ohne sich dabei auf LD/HD-Ausrüstungen, die mit hohem Kostenaufwand verbunden sind, verlassen zu müssen", sagte Mike Mackiewicz, Direktor der Defense Technology Operations bei InstantEye. "Mit der Fähigkeit, in allen Wetterbedingungen und Geländen agieren zu können, ist das System für taktische und strategische Operationen von unvergleichlichem Wert."

InstantEye Robotics ist ein Geschäftsbereich von Physical Sciences Inc., beide mit Sitz in Andover, Massachusetts. InstantEye Automatismus ist ein weltweit führender Anbieter von taktischen unbemannten Flugsystemen. Kunden, die in ein zuverlässiges, in einem Portfolio gut verwaltbares Multimissionssystem investieren möchten, entscheiden sich für InstantEye®.

