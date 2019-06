Der Life Ball 2019 – am 8. Juni live in ORF 1

„United in Diversity“: multimedial und barrierefrei

Wien (OTS) - Katie Holmes, Aura Dione, Dita von Teese, Chris Lohner, Cesár Sampson und Mousse T. „United in Diversity“ – zahlreiche Stars und Publikumslieblinge sind dabei, wenn Gery Keszler und sein Team heuer zum 26. und letzten Mal ein deutliches Zeichen im Kampf gegen HIV und Aids setzen. Am 8. Juni 2019 ist der gesamte Abend von ORF 1 dem Life Ball gewidmet: Alice Tumler und Peter Schneeberger begrüßen live ab 20.15 Uhr bei „Life Ball – Das Vorspiel“ internationale und nationale Stars zum Talk in der VIP-Lounge vor dem Wiener Rathaus. Um 21.00 Uhr melden sich Alice Tumler und Alfons Haider live vom „Red Carpet“, wo sie die schillerndsten Gäste zum Interview bitten. Und um 21.30 Uhr steht die gesamte spektakuläre Eröffnungsshow, u. a. mit Dianne Brill und Conchita, auf dem Programm von ORF 1. Kommentatorin ist Sandra König. Regisseurin Heidelinde Haschek zeichnet wieder für die TV-Bilder des „Life Ball“-Abends am Wiener Rathausplatz verantwortlich. 3sat zeigt die Eröffnung live-zeitversetzt am Samstag, dem 8. Juni, ab 0.15 Uhr.

Der Life Ball 2019 – Volles ORF-Programm rund um den Event

Die „Seitenblicke“ berichten umfassend über den Event und die Stars, die „ZIB“, „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“ berichten in ihren Sendungen ebenfalls ausführlich. Außerdem stehen aktuelle Berichte rund um die Vorbereitungen auf dem Programm von „Wien heute“ und ein Live-Einstieg am Tag des Balls selbst. Auch Radio Wien und wien.ORF.at werden über die Höhepunkte des Balls informieren. Auch „Kultur Heute“ in ORF III wird umfassend über den glamourösen Event berichten.

Der Life Ball 2018 wird wieder umfassend barrierefrei in ORF 1 übertragen. Sowohl für „Das Vorspiel“ ab 20.15 Uhr als auch für die Eröffnung ab 21.00 Uhr auf dem opulenten „Red Carpet“ stellt das ORF Untertitelungsservice auf ORF TELETEXT Seite 777 Untertitel für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen bereit. Auch das blinde und sehbehinderte ORF-1-Publikum kann dank Live-Audiokommentar auf der zweiten Tonspur, einzustellen über die Fernbedienung, ab 21.00 Uhr an der Eröffnung und dem Geschehen der opulenten Ballnacht im Zeichen des Kampfes gegen HIV und Aids teilhaben.

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT stimmen die Leserinnen und Leser mit umfassenden Vorschauen auf den Großevent ein und berichten dann in der Ballnacht ausführlich über das aktuelle Geschehen, die heurigen Stargäste und das glamouröse Programm. ORF.at steht am Abend ganz im Zeichen des Balls und bringt u. a. die besten Bilder von der Show vor dem Rathaus. Die ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) wird die ORF-Übertragung vom „Life Ball 2019“ als Live-Stream anbieten und einen Video-on-Demand-Schwerpunkt bereitstellen, Highlights vergangener Jahre kann man unter „History“ im Videoarchiv „Life Ball im Rückblick“ nachsehen.

Hitradio Ö3 beim Life Ball 2019

Wenn der letzte Life Ball am Samstag, dem 8. Juni, im Wiener Rathaus über die Bühne geht, sendet Ö3 von 22.00 bis 1.00 Uhr eine Sondersendung. Die Ö3-Reporter Tina Ritschl und Martin Krachler sind am Ort des Geschehens und halten die Ö3-Hörer/innen über die Promis und das Geschehen hinter den Kulissen auf dem Laufenden. Hitradio Ö3 berichtet auch in einem „Ö3-Dabei“ und auf der Ö3-Homepage über die Highlights des Abends.

