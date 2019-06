AVISO PK 7.6.: Studienpräsentation „Frauen – Politik – Medien“

Schwerpunkt Frauen in der Wirtschaft – mit AK, IV und RHI Magnesita

Wien (OTS) - Frauen erobern immer mehr Positionen in

Wirtschaft, Arbeitswelt und Politik. Doch spiegelt sich das auch in der medialen Berichterstattung wieder? Immer mehr Frau-en gründen ein Unternehmen, doch sind sie im Wirtschaftsteil entsprechend präsent? Diese Fragen beleuchtet die neue Studie „Frauen – Politik – Medien“ von Media Affairs. Mit Unterstützung der Arbeiterkammer Wien, der Industriellenvereinigung und des Konzerns RHI Magnesita wurde in der diesjährigen Studie der Schwerpunkt auf Frauen in der Wirtschaft gelegt.

Pressekonferenz „Frauen – Politik – Medien“ Renate Anderl, AK Präsidentin Georg Kapsch, IV-Präsident Simone Oremovic, Executive Vice President RHI Magnesita Maria Pernegger, Media Affairs, Studienautorin Datum: 7.6.2019, 10:00 - 11:00 Uhr Ort: APA - Austria Presse Agentur Medienzentrum Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

