Gewerkschaft vida: Rauchverbot sofort umsetzen und nicht weiter warten!

vida-Tusch: „Gesundheitsschutz der 220.000 Beschäftigten im Tourismus in Vordergrund stellen“

Wien (OTS) - „Die ÖVP soll sich nicht hinter der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zum Rauchverbot in der Gastronomie verstecken. Sie soll aktiv mithelfen, Fakten zu schaffen und ein Rauchverbot auf Schiene bringen. Es geht hier um die Gesundheit der Menschen. Sie muss in den Vordergrund gestellt werden und zwar jetzt!“, fordert Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida.

Nur absolutes Rauchverbot sichert Gesundheit

Tusch betont, dass es um „gesunde Arbeitsplätze in der Gastronomie geht. 220.000 Beschäftigte sind täglich stundenlang Passivrauch ausgesetzt, selbst die tausenden Lehrlinge dürfen sich legal regelmäßig in verrauchten Räumen aufhalten. Ich appelliere an alle im Parlament vertretenen Parteien, umgehend verbindliche Regelungen für ein Rauchverbot zu schaffen. Hotellerie und Gastronomie sind hier gleich zu behandeln“.

Willen des Volks endlich umsetzen

Die Unterschriften von fast 900.000 Menschen beim „Don’t smoke“-Volksbegehren wurden von der vorigen Regierung eiskalt vom Tisch gewischt, jetzt „führt kein Weg mehr daran vorbei, diese überwältigende Zahl an Unterstützerinnen und Unterstützern ernst zu nehmen und endlich für Rechtssicherheit in der heimischen Gastronomie zu sorgen. Österreich braucht einen verbindlichen Nichtraucherschutz ohne Hintertürchen“, schließt Tusch.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Peter Leinfellner

Tel.: 01 53444 79-267

Mobil: 0650/36 36 399

peter.leinfellner @ vida.at

www.vida.at