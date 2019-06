Junge Eiskunstlauftalente gesucht – Bewerbungsfrist bis 30. Juni

HOLIDAY ON ICE Academy und Wiener Stadthalle bringen Talente im Alter von 6 bis 16 Jahren auf die Eisbühne

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Start der HOLIDAY ON ICE Academy im Vorjahr, bekommt ein Eiskunstlauftalent oder -paar die Chance, die eigene Kür auf der Showbühne von HOLIDAY ON ICE vor Publikum zu präsentieren. Die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot unterstützen die Initiative der HOLIDAY ON ICE Academy und sind unter anderem an der Auswahl der Talente beteiligt.

Jetzt bewerben!

Nachwuchstalente zwischen 6 und 16 Jahren können bis 30. Juni 2019 mit der eigenen Choreografie einen Auftritt bei der Premiere von Holiday on Ice SHOWTIME am 29. Jänner 2020 in der Wiener Stadthalle gewinnen, inklusive Generalprobe mit Tipps und Tricks von einem erfahrenen Holiday on Ice Eiskunstlauftrainer vor dem großen Auftritt.

Als besonderes Highlight werden unter allen eingegangenen Bewerbungen Talente ausgewählt, die beim Sommercamp von HOLIDAY ON ICE an einem exklusiven Training mit Aljona Savchenko und Bruno Massot teilnehmen können.

HOLIDAY ON ICE ist weltweit die meistbesuchte und beliebteste Eisshow. Mit SHOWTIME kommt von 29. Jänner bis 9. Februar 2020 eine spektakuläre Inszenierung nach Wien, die das Publikum mit einer Show zur eigenen Geschichte verzaubert: SHOWTIME zeigt die unvergleichliche Erfolgsgeschichte von HOLIDAY ON ICE in einer temporeichen modernen Story. 40 der besten EiskunstläuferInnen der Welt nehmen das Publikum mit auf eine spannende und magische Reise von den ersten Proben bis zum Welterfolg. Jetzt Tickets sichern!

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Holiday on Ice Academy:

Alter: 6 – 16 Jahre, Einzel- oder Paarläufer mit mindestens 3 Jahre Erfahrung im Eiskunstlauf

Elemente: Zweifach-Sprünge, Pirouetten und Spiralen

eigene Choreografie (ca. 1-2 Minuten)

eigene Schlittschuhe und eigenes Kostüm

Einwilligung zur Anfertigung von Bild- und Bewegtbildmaterial im Rahmen der Pressearbeit

zeitliche Verfügbarkeit am Mittwoch, 29.01.2020 in der Wiener Stadthalle

zeitliche Verfügbarkeit am Dienstag, 06.08.2019 und Bereitschaft zur Reise nach Köln zum Sommercamp (Reise- und Übernachtungskosten für Teilnehmer und einen Elternteil werden von HOLIDAY ON ICE übernommen)

Bewerbung bis zum 30. Juni 2019 per E-Mail an academy@holidayonice.com (max. 4 MB Daten im Anhang, gern kann ein Downloadlink gesendet werden) mit:

einem Video deines/eures Kurzprogramms (inklusive der geforderten Elemente)

einem Foto

einem kurzen Motivationsschreiben inkl. des Namens der Stadt, für welche die Bewerbung gilt (Wien)



