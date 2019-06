Lotto: Dreifachjackpot bei „6 aus 45“ – es warten 3,3 Millionen Euro

Solo-Joker in OÖ mit 205.400 Euro

Wien (OTS) - Gerade Zahlen wären bei der Lotto Ziehung am vergangenen Mittwoch gefragt gewesen, und zwar ausschließlich gerade Zahlen. Denn die „sechs Richtigen“ lauteten 4, 18, 20, 32, 34 und 44, und auf exakt diese Kombination hatte niemand gesetzt. Somit blieb zum bereits dritten Mal in Folge ein Sechser aus, und damit geht es am Sonntag um den vierten Dreifachjackpot im heurigen Jahr. Rund 3,3 Millionen Euro werden im Gewinntopf liegen.

Die bisherigen drei Dreifachjackpot endeten mit höchst unterschiedlichen Ergebnissen: Einmal wurde aus dem Dreifach- ein Vierfachjackpot, einmal gab es einen, und einmal zwei Sechser.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 45 und erhalten dafür jeweils rund 40.000 Euro. Ein Wiener und ein Niederösterreicher waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ihnen fehlten die Zahlen 18 bzw. 20 zum Sechser. Ein Oberösterreicher kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an, er scheiterte an der 32.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechser. Die Rangsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittungen in Oberösterreich mit der richtigen Zahlenkombination, aber nur auf einer war auch das „Ja“ angekreuzt. Einer der beiden entschied sich dabei, sein Glück gleich mit drei Tipps zu versuchen und war mit dem dritten Tipp erfolgreich. Er kassiert nun rund 205.400 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 05.06.2019

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.306.525,90 – 3,3 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ, zu je EUR 39.949,50 95 Fünfer zu je EUR 1.376,20 216 Vierer+ZZ zu je EUR 181,50 4.512 Vierer zu je EUR 48,20 5.509 Dreier+ZZ zu je EUR 17,70 72.340 Dreier zu je EUR 5,40 224.989 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 18 20 32 34 44 Zusatzzahl: 45

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 05.06.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 39 Fünfer zu je EUR 8.002,70 2.380 Vierer zu je EUR 22,20 39.896 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 13 23 28 35 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 05.06.2019

1 Joker EUR 205.392,70 12 mal EUR 8.800,00 125 mal EUR 880,00 1.099 mal EUR 88,00 10.074 mal EUR 8,00 102.385 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 2 5 1 0 5

