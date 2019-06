Life Ball und DB Schenker feiern einen kraftvollen Schlusspunkt – Danke für viele großartige Jahre

Das Life Ball-Team setzt seit vielen Jahren auf Know-how von DB Schenker • Logistikdienstleister ist für Charity-Event des Jahres bereits voll im Einsatz

Wien (OTS) - (Wien, 6. Juni 2019) Der Life Ball - das größte Charity-Event Europas feiert am 8. Juni 2019 zum letzten Mal das Leben. Unter dem Motto „United in Diversity“ – „Vereint in Vielfalt“ setzt Gery Keszler mit dem 26. Life Ball zum kraftvollen Schlussakkord an und hüllt das Wiener Rathaus in schillernde Farben im Stil des Regenbogens. Wie schon in den Vorjahren unterstützt DB Schenker als Logistikpartner auch heuer den Life Ball im Kampf gegen HIV/Aids.

Gery Keszler, Obmann LIFE+ und Life Ball- Organisator, freut sich über die seit Jahren tatkräftige Unterstützung der Logistik-Experten: „Dieses Jahr ist ganz besonders. Mein Team und ich sind unendlich dankbar für die langjährige Kooperation mit DB Schenker. Nicht nur, dass das gesamte Unternehmen und die MitarbeiterInnen die Philosophie des Life Ball sowie den Charity-Gedanken teilen - mit DB Schenker steht uns ein verlässlicher und flexibler Logistikpartner zur Seite. Umso mehr freuen wir uns über unser gemeinsames Jubiläum.“

DB Schenker Life Ball Truck 2019 erstrahlt in Regenbogenfarben

In diesem Jahr begeht der Life Ball seine 26. Auflage mit einer Hommage an „United in Diversity“ – „Vereint in Vielfalt“. Damit begibt er sich auf eine Reise über den Regenbogen und landet mit einer umherziehenden Zirkustruppe in einer fantastischen Welt der Farben. Gemäß dem Motto ist auch der DB Schenker Life Ball Truck 2019 designed, der heute am Wiener Rathausplatz offiziell präsentiert wurde. Denn auch bei DB Schenker wird Diversity großgeschrieben und seit über 145 Jahren gelebt.

Zuverlässigkeit und Flexibilität prägen von Beginn an die Zusammenarbeit zwischen Life Ball und DB Schenker und sind auch dieses Jahr gefragt, denn rund 20 LKW und Tieflader sind seit Wochen im Einsatz, um Tonnen an Kulissen, Bühnenelementen, Dekorationen und Kostümen zeitgerecht zum Wiener Rathaus zu transportieren. Die Experten von DB Schenker stehen dem Life Ball-Team im Rahmen der Aufbauarbeiten rund um die Uhr zur Verfügung. Während die Gäste im Rathaus in der Ballnacht gemeinsam das Leben und die Vielfalt feiern, kümmert sich der Logistikexperte ab 24 Uhr bereits wieder um den Abbau am Wiener Rathausplatz.



DB Schenker in Österreich und Südosteuropa



DB Schenker ist ein international tätiger integrierter Logistikdienstleister mit über 77.000 MitarbeiterInnen an 2.000 Standorten. Die Schenker & CO AG in Wien fungiert als Cluster Office für Südosteuropa. In den 13 Ländern – von Österreich bis in die Türkei – des Clusters sind derzeit 7.700 MitarbeiterInnen an 80 Standorten beschäftigt.

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Lindlbauer, MBA

Head of Marketing & Communications

DB Schenker in Österreich

Tel. +43 5 7686-210121

Mob.: +43 664 88365816

stefan.lindlbauer @ dbschenker.com

www.dbschenker.com/at