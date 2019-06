Grüne kritisieren 100%ige Preissteigerung beim „Sommerticket“

NÖ-Jugendsprecher Georg Ecker sieht „Schlag ins Gesicht“ für streikende Jugendliche

St. Pölten (OTS) - Das beliebte ÖBB-Sommerticket für Unter-26-Jährige wird heuer doppelt so teuer wie noch im Vorjahr sein. Denn die Gültigkeit des Tickets ist ab diesem Sommer auf 30 Tage begrenzt. Wenn man das Ticket also für die gesamten Ferien erwerben will, muss man den doppelten Betrag zahlen. „Das ist eine Sauerei und ein Schlag ins Gesicht für alle Jugendlichen, die für mehr Klimaschutz streiken“, sagt Georg Ecker Jugendsprecher der Grünen im NÖ Landtag. Denn gerade Bahnfahren sei eine umweltfreundliche und klimaschonende Art zu reisen. Der Verzicht auf Auto und Flugzeug könne mit günstigen Bahntickets gefördert werden. „Wir sollten die öffentlichen Verkehrsmittel für junge Menschen attraktiv machen, damit sie von allen genutzt werden können. Dazu gehört etwa auch ein eigenes Studierenden-Ticket, das wir schon lange Zeit fordern. Diese Maßnahme ist das genaue Gegenteil“, ärgert sich Ecker.

Er fordert die ÖBB auf, die Preiserhöhung zurückzunehmen. „Wenn jemand auf die Idee kommen würde, den Benzinpreis zu verdoppeln, würde das ganze Land streiken. Den Bahnfahrer*innen kann man das offensichtlich zumuten“.

