EM-Quali live im ORF mit Comeback von Helge Payer als ORF-Fußballexperte

Österreich – Slowenien am 7. Juni um 20.15 Uhr in ORF 1, auch UEFA Nations League live in ORF 1 und mit Additional Contents als Zusatzservice auf der ORF-TVthek

Wien (OTS) - Die kommenden Tage werden zeigen, ob Österreichs Chancen auf eine EM-Teilnahme intakt bleiben, am Freitag, dem 7. Juni 2019, trifft Österreich in Klagenfurt auf Slowenien. ORF 1 berichtet ab 20.15 Uhr live. Dabei kommt es zu einer Verstärkung im „Kader“ des ORF. Helge Payer, von 2013 bis 2016 bereits beliebter ORF-Fußballexperte, kehrt nach Beendigung seiner Tätigkeit als Rapid-Tormanntrainer wieder zum ORF zurück. Er wird – neben Chef-Experte Herbert Prohaska – bereits bei diesem Spiel seine Expertisen beisteuern. Am Montag, dem 10. Juni, beim EM-Quali-Match Nordmazedonien – Österreich (ab 20.15 Uhr in ORF 1) wird Payer ebenso mit von der Partie sein.

Helge Payer: „So wie es damals 2016 Vorfreude auf Rapid und Wehmut wegen des Abschieds vom ORF war, ist es heute genau umgekehrt. Wieder als Experte für den ORF zu arbeiten ist ein bisschen wie Heimkommen.“

Kommentator in Klagenfurt ist Boris Kastner-Jirka, Präsentator ist Rainer Pariasek.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen jeweils österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

UEFA Nations League live in ORF 1

Die Fußballfans im ORF dürfen sich am kommenden Wochenende aber auf noch mehr Live-Fußball freuen: ORF 1 zeigt am Sonntag, dem 9. Juni, die Finalspiele um die UEFA Nations League live aus Portugal. Das Spiel um Platz 3 steht um 14.50 Uhr auf dem Programm, das Finale – unmittelbar nach dem GP von Montreal – ab 21.55 Uhr. Für die Finalspiele haben sich folgende Nationen qualifiziert: Portugal, Schweiz, Niederlande und England.

Besonderes „LIVE SPEZIAL“-Zusatzservice zur Nations League im Web und via App auf der ORF-TVthek und auf „ORF Fußball“

Die ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) bietet den Fans zur Nations League ein ganz besonderes Zusatz-Service: Im Rahmen von „LIVE SPEZIAL“ wird heute Abend das gesamte Halbfinale Niederlande – England als Additional Content im Live-Stream verfügbar sein. ORF 1 zeigt die Highlights um 22.55 Uhr, auch diese werden auf der ORF-TVthek bereitgestellt.

Am Sonntag geht das Zusatz-Service zur Nations League weiter: Die ORF-TVthek zeigt das Finale ebenfalls schon ab 20.35 Uhr komplett von Beginn an als „LIVE SPEZIAL“. Das Spiel um Platz 3 wird auch auf der Video-Plattform zu sehen sein – entweder wird die Live-Übertragung des ORF-Fernsehens übernommen oder auch hier ab 14.50 Uhr ein Live-Stream als Additional Content bereitgestellt. Alle im Rahmen von „LIVE SPEZIAL“ bereitgestellten Zusatz-Live-Streams sind auch im Angebot „ORF Fußball“ (Web und App) abrufbar.

