Happy Birthday, Queen! „Trooping the Colour“ live im ORF

Am 8. Juni um 10.35 Uhr in ORF 2 und 3sat

Wien (OTS) - Trooping the Colour, die alljährliche Militärparade zu Ehren des Geburtstags von Elisabeth II., ist ein jährlicher Höhepunkt der weltweiten Hofberichterstattung. Am Samstag, dem 8. Juni 2019, werden wieder die Fahnen des Regiments an der britischen Königin vorbeigetragen. Auf dem größten offenen Platz in London, auf dem „Horse Guards Parade“ findet die Parade statt. Im ORF-Studio mit dabei sind neben Simone Stribl, die ihre royale Premiere feiert, auch die Adelsexpertin Lisbeth Bischoff und der Militärhistoriker Christoph Hatschek.

Ab 10.35 Uhr gibt es in ORF 2 einen Einblick in die Welt der britischen Royals mit Biografien der Königin und ihres Prinzgemahls Philipp und der anderen Mitglieder des königlichen Hauses. Reportagen und Live-Schaltungen aus London und Beiträge aus Adelshäusern ergänzen die Geburtstagsparade zu Ehren der Königin bis 13.20 Uhr.

„Trooping the Colour“ steht ab 10.35 Uhr auch in 3sat auf dem Programm.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at