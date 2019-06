Drei: Top Bluetooth Speaker zur MyLife L und XL Neuanmeldung.

Wien (OTS) -

MyLife Jugendtarife bis einschließlich 27 aktivierbar und danach weiter nutzbar.

Bei MyLife L und XL Neuanmeldung UE Wonderboom Bluetooth Speaker geschenkt.

Mit Gratis-Aktivierung und Tophandys von Apple, Huawei oder Samsung ab 0 Euro.

Ab 6. Juni 2019 erhöht Drei das Maximalalter für die Anmeldung zu MyLife Jugendtarifen von derzeit unter 21 auf bis einschließlich 27. Kunden, die ab 6. Juni 2019 einen MyLife L oder XL Tarif mit Smartphone und Gratis-Aktivierung neu anmelden, erhalten DAS Accessoire für den Musiksommer geschenkt: einen wasserdichten, hochwertigen UE Wonderboom Bluetooth Speaker in Blau . Das Angebot gilt bis 10. Juli 2019 – solange der Vorrat reicht - auch für bestehende Kunden, die eine Vertragsverlängerung mit MyLife L bzw. XL durchführen.

MyLife Jugendtarife für alle bis 27.

MyLife L bietet neben unlimitierten Minuten und SMS österreichweit und in anderen EU Ländern 25 GB (davon 7 GB in der EU) um 19 Euro pro Monat mit 24-Monatsbindung und Smartphone bzw. um 14 Euro monatlich als MyLife SIM L. Für alle, die noch mehr Daten benötigen, inkludiert MyLife XL 35 GB monatlich (davon 10 GB in der EU) um 29 Euro mit 24-Monatsbindung und Handy und um 21 Euro pro Monat als MyLife SIM XL. MyLife Tarife können auch nach 27 weiter genutzt werden.



Vorteile der MyLife Vertragsoptionen sind neben den attraktiven Inhalten vergünstigte Top-Handys. MyLife L Neukunden erhalten zum Beispiel das Huawei Mate 20 lite oder das Samsung Galaxy A50 um 0 Euro. In Kombination mit dem MyLife XL kosten das Huawei P30 lite bzw. das Samsung A9 0 Euro, das iPhone XR ist ab 486 Euro erhältlich. Mehr auf www.drei.at /mylife .

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2018 einen Umsatz von 881 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben bis hin zu M2M/IoT-, Netzwerk- und IT-Services für Unternehmen. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes.

