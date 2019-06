Die Saat geht langsam auf – miteinander gelang Weiterentwicklung im Kinderhospizbereich

Einladung zur Kongresseröffnung in St. Virgil/Salzburg

Wien (OTS) - „MITEINANDER BEWEGT“ ist das Motto des 2. Pädiatrischen Hospiz- und Palliativkongresses, zu dessen Eröffnung am 13. Juni 2019 von 10:00 – 12:00 Uhr im Bildungszentrum St. Virgil, Ernst-Grein-Straße 14, Salzburg, wir Sie sehr herzlich einladen!

„Es ist noch immer viel zu tun, v.a. wenn es um eine bundesweite Regelfinanzierung geht, aber eines steht fest: in den Jahren seit unserem ersten 1. Pädiatrischen Hospiz- und Palliativkongress im Jahr 2016 hat sich sehr viel bewegt. In einer gemeinsamen Anstrengung der Länder und der Hospiz- und Palliativeinrichtungen gibt es nun in allen Bundesländern zumindest ein Angebot für betroffene Kinder und ihre Familien!“, freut sich Waltraud Klasnic, Vorsitzende des Dachverbandes Hospiz Österreich.

Das Programm (Virgilsaal):

10.00-11.00 Uhr Begrüßung und Grußworte

Jakob Reichenberger (St. Virgil, Salzburg)

Waltraud Klasnic (Hospiz Österreich, Wien)

LH-Stv. Christian Stöckl (Salzburg)

Karl Schwaiger (Obmann Hospiz Bewegung Salzburg)

Fotoausstellung Sternenkinder - Simone Strobl (Wels)

Internationale Entwicklung - Julia Downing (chief executive officer icpcn)

11.00-12.00 Uhr Pädiatrische Hospiz und Palliative Care – Nationale und Internationale Entwicklung

Österreich- Claudia Nemeth, Leena Pelttari (Wien)

Deutschland - Silke Nolte-Buchholtz (Dresden)

Schweiz - Jürg Streuli (Zürich)

Südtirol - Ulrike Piccolruaz (Brixen)

Veranstalter: Dachverband Hospiz Österreich gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, der Österreichischen Palliativgesellschaft und dem Universitätslehrgang Palliative Care mit dem Lehrgang Palliative Care in der Pädiatrie

