Margareten: Konzert „Blues trifft Songwriting“ am 7.6.

Wien (OTS/RK) - Zwei beachtenswerte Künstlerinnen gastieren in der Reihe „Frauen:Musik“ am Freitag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr, in der „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117): Katie Kern plus Katrin Navessi wollen ihre Zuhörerschaft in einem „Doppelkonzert“ mit feinen melodiösen Darbietungen begeistern. Katie Kern (Gitarre und Gesang) lässt mit Eigenkompositionen und Liedern aus den 60er- und 70er-Jahren aufhorchen. Von Country, Blues und Folk bis zu „jazzigen“ Elementen haben die Lieder der Katie Kern vielerlei Facetten. Auszüge aus ihrer jüngsten CD „It Is Gonna Work Out“ werden in dem liebevoll arrangierten Programm nicht fehlen. Motto der Veranstaltung: „Blues trifft Songwriting“.

Die Sängerin und Liederschreiberin Katrin Navessi steht an dem Abend als Solo-Künstlerin sowie mit der „Alexander Ghezzo Band (AGB)“ auf der Bühne. Das geneigte Publikum wird um Spenden für die Mitwirkenden gebeten. Einlass ins Etablissement: 19.00 Uhr. Robert Fischer hat das Konzept geschrieben und kooperiert beim Projekt „Frauen:Musik“ eng mit dem Verein „Aktionsradius Wien“. Auskünfte: Telefon 332 26 94, E-Mail office@aktionsradius.at.

