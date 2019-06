Great Place to Work: willhaben unter den besten 30 Arbeitgebern Europas in der Kategorie 50 bis 500 Mitarbeiter

Aus über 2800 Unternehmen und dank der Stimmen von 1,6 Millionen Mitarbeitenden wurden gestern Abend in Stockholm „Europas Beste Arbeitgeber 2019“ gekürt.

Wien (OTS) - Bereits am 14. März 2019 wurde willhaben erneut vom „Great Place to Work-Institute“ auf Platz 1 in Österreich gewählt. Seit gestern Abend darf willhaben auch den 30. Platz im Europa-Ranking von „Great Place to Work“ in der Kategorie 50 bis 500 Mitarbeiter feiern. Schließlich werden Teamgeist, Förderung der MitarbeiterInnen und Freude am Arbeiten bei willhaben großgeschrieben.



Schon im März erhielt willhaben heuer zum 10. Mal in Folge in Österreich die Auszeichnung „Great Place to Work“ und wie schon 2018 konnte dabei Platz 1 im Ranking (GPTW-Kategorie 100-249 Mitarbeitende) erreicht werden. Nun folgte gestern Abend in Stockholm auch noch eine internationale Auszeichnung: Aus insgesamt 2878 an der Bewertung teilnehmenden Unternehmen schaffte es willhaben in seiner Kategorie (50 bis 500 Mitarbeiter) unter die Top 30 der „Best European Workplaces 2019“.



Mercedes Krutz, Head of Marketing & HR, nahm den Preis stellvertretend für willhaben in Schweden entgegen: „Es macht uns sehr, sehr stolz, seit zehn Jahren ununterbrochen ein Great Place to Work in Österreich zu sein. Nun mit unserer besonderen Kultur auch noch eine internationale Auszeichnung zu erreichen, ist noch einmal ein ganz spezielles Highlight für willhaben. Es ist sehr schön zu sehen und zu spüren, wie sich unser Team trotz des starken Wachstums und der vielen Weiterentwicklungen in den vergangenen Jahren das besondere Miteinander und viel positive Energie bewahrt hat. Wir haben unser Team stark erweitert und sehen Recruiting dabei als gemeinsame Kulturaufgabe. Wir wollen uns unsere willhaben-Community selbst aussuchen, daher ist es auch für unsere „willhabinger“ etwas Besonderes, neue Kollegen zu finden, die mit uns gemeinsam etwas erreichen wollen. Da sind natürlich nationale und internationale Auszeichnungen eine perfekte Möglichkeit, um die Vorzüge unserer Unternehmenskultur in die Auslage zu stellen.“



„Dieser Top 30 Platz auf europäischer Ebene wirkt unglaublich motivierend weiter an einem perfekten Arbeitsplatz geprägt von Spaß an der Arbeit, kollegialem Umgang, Teamgeist und Leidenschaft zu arbeiten. Unsere Unternehmenskultur ist ein wesentlicher Baustein unseres Erfolges. All das gelingt aber nur im Zusammenspiel der besten Leute, jeder ausgestattet mit besonderen Fähigkeiten und dem nötigen Spielraum, um diese für willhaben bestmöglich einzusetzen“, so Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben.

MitarbeiterInnen stehen Mittelpunkt

Jährlich im Frühjahr kürt das unabhängige „Great Place to Work-Institute“ die besten Arbeitgeber Österreichs. Die Besonderheit daran: Die Basis bilden Mitarbeiterbefragungen. Die Mitarbeitenden bestimmen selbst, ob ihr Arbeitsplatz auch wirklich ein großartiger Platz zum Arbeiten ist. Neben dem sogenannten „Culture Audit“, das aktuelle Maßnahmen, Konzepte und Kennzahlen im Personalentwicklungsbereich erhob, war eine Mitarbeiterbefragung zu Themen wie z. B. Teamgeist, Feedback, Wertschätzung und Weiterbildung auschlaggebend für das Abschneiden des Unternehmens.

Über die Liste der besten Arbeitgeber in Europa:

Great Place to Work® identifiziert die besten Unternehmen, die großartige Arbeitsplätze in Europa schaffen, mit Veröffentlichung der jährlichen Liste der besten Arbeitsplätze in Europa. Die Liste zeichnet Unternehmen in vier Größenklassen aus: Klein (unter 50 Mitarbeiter), Mittel (zwischen 50 und 500 Mitarbeiter), Groß (mehr als 500 Mitarbeiter) und multinational. Um in die Liste aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen in den 19 Ländern, die auf der Liste vertreten sind, auf einer oder mehreren nationalen Listen erscheinen (Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Niederlande, Vereinigtes Königreich).

Über Great Place to Work

Great Place to Work® Österreich Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei der Entwicklung einer attraktiven und leistungsstarken Unternehmenskultur unterstützt. Der Fokus liegt dabei auf der Schaffung eines hohen Maßes an Vertrauen, Stolz und Teamgeist in der Zusammenarbeit und der Gestaltung unterstützender und förderlicher Maßnahmen des Personalmanagements.

Über willhaben

willhaben zählt mit 7,1 Millionen Unique Clients und 2,3 Milliarden Seitenaufrufen (Page Impressions) pro Monat zu den reichweitenstärksten Internet-Diensten Österreichs (Quelle: www.oewa.at Basic, Jänner 2019). Das Anzeigenportal umfasst die Spezialbereiche Immobilien, Autos & Motor, Jobs & Karriere, sowie einen für Privatinserenten kostenlosen Marktplatz. Derzeit befinden sich mehr als 90.000 Immobilienangebote, 180.000 Fahrzeuge und 14.000 Stellenangebote auf dem Kleinanzeigenportal sowie rund 6 Millionen Waren und Dienstleistungen auf dem Marktplatz. Die Website verzeichnet mehr als 58,1 Millionen Besuche (Visits) pro Monat bei einer - weit über dem Branchenschnitt liegenden - Verweildauer von rund 10 Minuten.

