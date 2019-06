Sieg für Weißrussland bei Knauf Junior Trophy 2019

Internationaler Trockenbaulehrlingswettbewerb in Salzburg

Salzburg (OTS) - Weißrussland gewann zum ersten Mal die Knauf Junior Trophy. Den zweiten Platz belegten ex aequo die Teams aus Belgien und Serbien. Der internationale Trockenbaulehrlingswettbewerb fand am 5. Juni in der Landesberufsschule Wals in Salzburg statt. Das österreichische Team mit Dominik Grgic und Ajay Kumar, beide Berufsschüler der Landesberufsschule Wals, belegten den 10.Platz.

Für die Trockenbau-Lehrlinge aus 12 Ländern galt es zunächst in einem schriftlichen Test insgesamt 60 Theoriefragen zu beantworten, ehe sie innerhalb von vier Stunden in den Werkstätten der Landesberufsschule Wals ein vorgegebenes Werkstück bauen mussten.

Das Team aus Weißrussland konnte insgesamt die meisten Punkte erreichen, gefolgt von den Lehrlingen aus Belgien und Serbien, die sich den zweiten Platz teilten.

„Heute hat sich wieder deutlich gezeigt, dass sich die Qualität der Ausbildung im Laufe der letzten Jahre sehr verbessert hat“, zeigte sich Mag. Ingrid Janker, Geschäftsführerin der Knauf GmbH, von den Leistungen beeindruckt: „Die Erfahrungen und Kontakte, welche die Jugendlichen bei solchen Veranstaltungen machen, sind einfach unbezahlbar.“

Auch die Salzburger Landesrätin für Bildung, Maria Hutter, zollte den Arbeiten der Lehrlinge großen Respekt: „Ich gratuliere allen Teilnehmern und auch ihren Lehrbetrieben. Diese haben sie auf dieses hohe Ausbildungsniveau gebracht. Was man gerne macht, macht man gut. Deshalb werden sie auch auf ihren weiteren beruflichen Wegen erfolgreich sein.“

Bei der Praxisaufgabe bewertete die internationale Jury neben der Maßgenauigkeit der praktischen Arbeiten, deren Ausführungsqualität, die Exaktheit der Verarbeitung sowie auch die Sauberkeit des Arbeitsplatzes. Der internationale Trockenbaulehrlingswettbewerb wurde von Knauf Belgien und der österreichischen Knauf Insulation GmbH unterstützt. Die Knauf Junior Trophy 2020 wird in Weißrussland stattfinden.

