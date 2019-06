Weltumwelttag: Landjugend setzt mit PEFC Schritte für weniger Plastik

52.800 Papiertragetaschen aus dem heimischen Rohstoff Holz werden verteilt

Wien (OTS) - "Weg vom Plastik" lautet der vorausschauende Plan der Landjugend Österreich (#landjugendplastikfrei), die in ihrem finalen Projekt des 2017 gestarteten Schwerpunktthemas "Daheim kauf ich ein!" gemeinsam mit PEFC Austria 52.800 Papiertragetaschen als Ersatz für Plastiktaschen und Cellophan herstellen ließ. Mit der Produktion der Taschen aus heimischem Holz in einem Betrieb in der Steiermark stellt die Landorganisation die regionale Wertschöpfung und Nachhaltigkeit abermals ins Zentrum ihrer zukunftsweisenden Aktivitäten. Die Taschen werden an über 100 Landjugend-Bezirksgruppen verschickt und eignen sich ideal zum Transportieren und Verpacken von Geschenken, Mitbringseln und Preisen oder können auch an lokale Direktvermarkter weitergegeben werden. Diese Aktion soll auch die Initiative "Raus aus dem Plastik" unterstützen.

Heute schon die Weichen für morgen stellen

"Der Klimawandel bietet Herausforderungen, aber auch Chancen. Die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel Holz, welches regional produziert und weiterverarbeitet werden kann, stellt einen Schlüssel dar, dem Klimawandel entgegenzuwirken und gleichzeitig die Chance zu nutzen, regionale Wertschöpfung zu erzielen", zeigt Bundesleiter Martin Kubli auf. "Die Jugend von heute muss mit den Taten von gestern in Zukunft leben. Es gilt, heute die Weichen zu stellen, um den zukünftigen Generationen Optimismus auf den Weg zu geben", ergänzt Bundesleiterin Helene Binder anlässlich des heutigen Weltumwelttages.

Landjugend unterstützt nachhaltige und klimafitte Waldbewirtschaftung

"Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der Landjugend Österreich und dass sie sich bewusst für ein PEFC-zertifiziertes Holzprodukt, nämlich Papiertragetaschen, entschieden haben. Damit unterstützt sie die nachhaltige und klimafitte Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung. Wir brauchen mehr solcher Vordenker", so Gerhard Pichler, Geschäftsführer von PEFC Austria. "Der Wald in Österreich erfüllt mit seiner Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion zahlreiche wichtige Aufgaben, die es für nachfolgende Generationen zu erhalten gilt. Das aber geht nur mit einer wirtschaftlichen und gleichzeitig umweltschonenden und sozial verträglichen Waldbewirtschaftung. Das PEFC-Siegel garantiert dies. Produzierende Unternehmen, die ihre Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel auszeichnen, beweisen Verantwortungsbewusstsein für die Zukunft, indem sie Holz aus Wäldern verarbeiten, die nach PEFC-Standard bewirtschaftet werden", so Pichler.

Über PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes/ Programm zur Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen) ist die weltweit führende Institution zur Förderung, Sicherstellung und Vermarktung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft und unterstützen die Holzversorgung von morgen. Die österreichische Waldfläche beträgt über 4 Mio. ha Wald, drei Viertel dieser wird schon nach den PEFC-Standards bewirtschaftet.

Die Landjugend Österreich ist mit rund 90.000 Mitgliedern die größte Jugendorganisation des ländlichen Raumes. Ihr Fokus liegt in der Weiterbildung ihrer Mitglieder und in der aktiven Gestaltung der peripheren Regionen. Sie betreut unter anderem den anerkannten aufZAQ-zertifizierten Lehrgang, eine Ausbildung im jugend- und freizeitpädagogischen Bereich. Als einzige Stelle in Österreich ermöglicht sie zudem landwirtschaftliche Fachpraktika im Ausland. Mit den sechs verschiedenen Schwerpunkten bietet die Landjugend ein vielfältiges Programm für die Heranwachsenden in ganz Österreich. (Schluss)

