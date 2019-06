Erdäpfel-Heurigenernte in Niederösterreich gestartet

Konsumenten können wieder auf beste heimische Qualität setzen

Wien (OTS) - Nach den Engpässen der letzten Wochen können die Konsumenten nun endlich wieder auf heimische Erdäpfel bester Qualität in den Supermarktregalen zugreifen. Niederösterreichs Erdäpfelbauern haben dafür alle Hebel in Bewegung gesetzt. So wurden ihre Felder beispielsweise mit Fließ und Folie abgedeckt, um möglichst früh die "Heurigen" ernten zu können.

"In den vergangenen Wochen wurde überwiegend ausländische Ware in den Supermarkt-Regalen angeboten. Jetzt werden endlich wieder heimische Erdäpfel angeboten. Nachdem aber noch relativ viel ausländische Ware in den Handelsregalen zu finden ist, empfiehlt es sich, genau auf die Herkunft zu achten. Das AMA-Gütesiegel stellt dabei sicher, dass es sich um österreichische Qualität handelt", freut sich Franz Wanzenböck, Obmann der Interessengemeinschaft Erdäpfelbau.

Für die Experten ist dieser frühe Erntezeitpunkt alles andere als selbstverständlich. Anita Kamptner, Erdäpfelbau-Beraterin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, führt hier vor allem die Professionalität und den Einsatz der Landwirte auf ihren Feldern als Grund an: "Unsere Erdäpfelbäuerinnen und -bauern haben sich bemüht, durch Abdeckung mit Fließ und Folie so früh wie möglich wieder österreichische Erdäpfel auf den Markt zu bringen. Die kühlen Temperaturen der letzten Wochen haben das Wachstum zwar etwas gebremst, aber jetzt geht es endlich los mit der Heurigenernte", erläutert Kamptner.

Heurige punkten mit dünner Schale

Auch Elisabeth Lust-Sauberer, Obfrau der NÖ Seminarbäuerinnen und Liebhaberin österreichischer Erdäpfel, freut sich über die frischen Heurigen. Vor allem deren sehr dünne Schale weiß die leidenschaftliche Köchin zu schätzen, da sie deshalb auch nicht geschält werden müssen. "Durch ihren feinen, nussigen Geschmack bietet es sich an, die Heurigen einfach nur zu kochen und mit Butter und Salz zu genießen. Als einfaches Rezept mache ich auch gerne Ofenerdäpfel. Dafür werden die ungeschälten Heurigen einfach gewaschen, geviertelt und auf ein Backblech gelegt. Sie werden mit Öl aus regionaler Produktion, etwa Rapsöl, beträufelt und je nach Geschmack mit Kräutern gewürzt. Dann kommen sie bei hoher Temperatur ins Backrohr bis sie gold-gelb sind und werden danach gesalzen. Das ist ein herrlicher und gesunder Snack für zwischendurch und eine perfekte Beilage zu Gegrilltem", erklärt Lust-Sauberer. (Schluss)

