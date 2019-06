ORF SPORT + mit dem Olympia-Talk mit österreichischen Top-Athleten und mit der ÖFB-Pressekonferenz

Auch am 6. Juni: die UEFA U21-Kaderbekanntgabe sowie die Pressekonferenzen des ÖFB und von Salzburg

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 6. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen Kaderbekanntgabe für die UEFA U21 EURO 2019 um 11.40 Uhr, der ÖFB-Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Slowenien um 12.00 Uhr, der Pressekonferenz von SV Salzburg mit der Vorstellung des neuen Trainers Jesse Marsch um 13.00 Uhr und des Olympia-Talks anlässlich der Einkleidung für die European Games Minsk 2019 mit österreichischen Top-Athleten um 15.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 und 22.45 Uhr, die Höhepunkte von der ÖRV-Rad-Bundesliga „32. Grand Prix Südkärnten“ um 19.15 Uhr, von der Österreichischen Staffel-Meisterschaft im Orientierungslauf um 20.45 Uhr und vom FEI Nations Cup 2019 in St. Gallen um 21.15 Uhr, „Players – das Golfmagazin 2019“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 20.15 Uhr und „Formula E Street Racers“ um 22.15 Uhr.

ORF SPORT + hat die Kaderbekanntgabe für die UEFA U21 EURO 2019 mit ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch am 6. Juni in Bad Tatzmannsdorf live im Programm. Reporter ist Roland Hönig.

Am 7. Juni spielt Österreichs Fußball-Nationalteam im Rahmen der UEFA European Qualifiers 2020 in Klagenfurt gegen Slowenien. ORF SPORT + zeigt die ÖFB-Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel live. Reporter ist Andreas Felber.

Salzburg stellt bei einer Pressekonferenz am 6. Juni in Salzburg den neuen Trainer Jesse Marsch vor.

ORF SPORT + überträgt den Olympia-Talk anlässlich der Einkleidung für die European Games Minsk 2019 mit österreichischen Top-Athleten am 6. Juni live aus Wien. Die European Games werden vom 21. bis 30. Juni in der weißrussischen Hauptstadt Minsk ausgetragen. Reporter ist Michael Berger.

In dieser Ausgabe des Golf-Magazins „Players“ zu sehen: EMS-Trainings bei den Nationalen-Offenen Meisterschaften; Mein Weg zum Golf: Ein Porträt mit besonderer Geschichte; Übers Fairway: Womit bewegt sich Österreich am Platz?; Der gute Tipp: Die Grüngeschwindigkeit; Um das Geld: Golf als Business-Plattform.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Miriam Labus, meldet sich von der Para-Segel-EM am Traunsee. Weiters zeigt „Ohne Grenzen“ ein Porträt über den gehörlosen Wasserskispringer Matthias Köttl und berichtet über Golf in der Rehabilitation. „Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 5. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

