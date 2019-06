Gerngross feiert 140-jähriges Jubiläum mit Kunst im öffentlichen Raum

Unter dem Motto „Ich bin gern grossARTig“ verwandelt sich das traditionsreiche Kaufhaus bis 13. September 2019 in ein Kunstwerk.

In unmittelbarer Nähe des MuseumsQuartiers vereint Gerngross zum runden Geburtstag Kunst, Design, Mode und Lifestyle Nila McCallum, Gerngross-Centermanagerin

Wien (OTS/LCG) - Einst das größte Kaufhaus der Monarchie, ist Gerngross noch immer eine fixe Konstante auf der Wiener Mariahilferstraße. Das 140-jährige Jubiläum feiert der beliebte Shoppingtempel in den nächsten drei Monaten mit einem Kunstfestival. Drei Künstler werden die rund 30.000 Quadratmeter große Shoppingmall in ein Gesamtkunstwerk verwandeln. Den Auftakt der Kunstinstallationen macht Emanuel Jesse mit „140 Ropes – More Ropes More Hope“. Seine dreidimensionale Seilinstallation bringt die Vielseitigkeit des Einkaufserlebnisses im stationären Handel zum Ausdruck. Im Juli folgt Philomena Pichler mit einer Intervention. Bereits am 3. Juli 2019 können kunstsinnige Kinder ihr Können bei einem Workshop der „KinderuniKunst“ erweitern. Der August ist heimischen Nachwuchskünstlern gewidmet. Studenten von sämtlichen Design-, Architektur- und Kunsthochschulen können sich bewerben und ihr Werk vor rund 1,8 Millionen monatlichen Besuchern und Passanten präsentieren. Während der nächsten Wochen werden überdimensionale Repliken bekannter Künstler wie Erwin Wurm, so genannte „Airworks“, die Mariahilferstraße zieren und das Festival um eine künstlerische Komponente im öffentlichen Raum erweitern. „In unmittelbarer Nähe des MuseumsQuartiers vereint Gerngross zum runden Geburtstag Kunst, Design, Mode und Lifestyle“ , erklärt Centermanagerin Nila McCallum.



Weitere Informationen auf http://www.gerngross.at.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial zur Meldung hier downloaden.

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications Marlies Brenn

Tel.: +43 664 8563003

mbrenn @ leisure.at