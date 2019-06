16. Wiener Fotomarathon am 28.09.2019

Der Wettlauf um die Besten Bilder der Stadt

Wien (OTS) - Am 28. September 2019 startet wieder der Wiener Fotomarathon in der Millennium City. Nach dem großen Andrang im Vorjahr werden auch heuer wieder über 1.000 Fotobegeisterte aus dem In- und Ausland bei diesem Freizeitevent für Jung und Alt erwartet.

Kreativität, Ausdauer und Einfallsreichtum sind die Herausforderungen, um innerhalb von 12 Stunden die fotografische Interpretation der vorgegebenen 12 Themen exakt in der richtigen Reihenfolge umzusetzen.

Auch mit dem Smartphone

Mit einer eigens entwickelten App (Android, iOS) ist es seit 2017 auch möglich, mit dem Handy am Wiener Fotomarathon teilzunehmen. Dabei kann der Teilnehmer - im Unterschied zu den Kamera-Bewerben - auch alle Filter und Bearbeitungsmöglichkeiten seines Smartphones nutzen.

Das Startgeld beträgt EUR 26,- (bei Online-Anmeldung) bzw. EUR 15,- für den Jugend- und den Handy-Bewerb.

16. Wiener Fotomarathon 2019

Datum: 28.09.2019, 09:00 - 21:00 Uhr

Ort: Millennium City, Plaza

Handelskai 94-96, 1200 Wien, Österreich

Url: https://www.fotomarathon.at

