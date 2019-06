Belvedere: Kiki Smith. Procession

Ausstellung der US-amerikanischen Künstlerin von 7. Juni bis 15. September 2019 im Unteren Belvedere

Wien (OTS) - Kiki Smith thematisiert in ihrem Werk die Bedingungen des Menschseins: Natur und Kultur, Intellekt und Körper, Schönheit und Vergänglichkeit. Sie zeigt die Fragilität des Körpers und das Verhältnis des Individuums zum Tier und zur Umwelt. Procession im Unteren Belvedere fügt rund neunzig ihrer Arbeiten zu einem spirituellen, geistigen und mythischen Kosmos zusammen. Damit wird ein Einblick in ihr künstlerisches Schaffen von den frühen 1980er Jahren bis heute geboten.

Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere: „ Schönheit und Sterblichkeit als Pole menschlicher Gefühlserfahrungen vermittelt Kiki Smith auf unvergleichliche Weise. Angesichts ihrer Werke gibt es kein Entkommen vor existenziellen Fragen. In den Räumen des Unteren Belvedere finden Anmut und Tiefgründigkeit der Kunst von Kiki Smith einen angemessen grandiosen Rahmen. “

Procession setzt einen Schwerpunkt auf Skulpturen, überdies werden Arbeiten auf Papier und Tapisserien gezeigt. Die radikalen Bilderfindungen und die Vielfalt der eingesetzten Materialien machen das Œuvre von Kiki Smith einzigartig und prägend für eine jüngere Künstlergeneration. Ihr Werk behandelt die großen Themen des Daseins:

„ Wem gehört die Kontrolle über den Körper? Wie ist das Humane zu denken in seinem Verhältnis zum anderen Wesen? Was bedeutet der Verlust des Habitats von Tieren und Pflanzen? Was bedeutet unsere Existenz? Kiki Smiths Werk als ein Ganzes ist Antwort auf das In-der-Welt-Sein “, sagt Petra Giloy-Hirtz, Kuratorin der Ausstellung.

Die Ausstellung, die zuvor am Haus der Kunst in München und im Sara Hildén Museum in Tampere zu sehen war, ist die bislang größte Überblicksschau zum Werk von Kiki Smith in Europa. Am Beginn der Schau stehen ihre frühen Arbeiten. Sie entstanden unter dem Eindruck des Wandels politischer, sozialer und kultureller Bedingungen – geprägt durch AIDS, dem Diskurs über sexuelle Identität und soziales Geschlecht sowie feministischen Aktivismus. Seit Anfang der 1990er Jahre schöpft Kiki Smith ihre Themen aus Geschichten, Mythen, Legenden und Märchen sowie aus religiösen Vorstellungen. Das Subjekt, seine Körperlichkeit und seine sozialen Erfahrungen bettet sie nun in einen größeren Kontext ein: Kiki Smith thematisiert das Verhältnis des/der Einzelnen zur Natur und zur Umwelt. Im Eingangsbereich der Sala terrena des Oberen Belvedere ist die Skulptur Sun, Moon, Stars and Clouds zu sehen, als Verweis auf die Ausstellung im Unteren Belvedere.

Die US-amerikanische Künstlerin Kiki Smith, eine der führenden Vertreterinnen der Gegenwartskunst, wurde 1954 in Nürnberg geboren; sie lebt in New York City und Upstate New York.

