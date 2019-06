"Future Village": Innovative Lösungen für die "Kommunen der Zukunft"

MANZ startet mit Gemeindebund und Future Law digital durch

Wien (OTS/MANZ) - MANZ setzt mit einem brandneuen Start-up-Programm ein digitales Ausrufezeichen. Gemeinsam mit dem Gemeindebund und Future Law macht sich Österreichs Marktführer für Rechtsinformation mit dem Projekt „Future Village“ auf die Suche nach innovativen Lösungen im Bereich Gemeinde-Digitalisierung.

Der Themenbogen spannt sich von der einfachen Kommunikation der Bürger mit den Gemeindepolitikern über Ideen im Bereich der Kinderbetreuung, das Sozialwesen bis hin zur transparenten Verwaltung. So wird seit Mitte April 2019 europaweit nach innovativen Lösungen für über 2000 Gemeinden Österreichs gesucht. Das Ziel: Die zukunftsweisende digitale Welt soll bis ins kleinste Dorf die öffentlichen Aufgaben vereinfachen und für alle klar verständlich werden.

"Die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben", betont Sophie Martinetz, Managing Partnerin von Future Law, "denn gut eingesetzt können digitale Lösungen zu mehr Nähe und besserer Organisation sowie kürzeren Wegen führen. Darin liegt eine große Chance gerade für Gemeinden."

Zur Vertiefung der Zukunftstrends unterstützt MANZ einen für sechs Kategorien ausgeschriebenen Wettbewerb unter Gemeinden. Die Kategorien sind: Attraktiver Wohnraum, Zukunftssichere Infrastruktur, Lean Administration, Aktive Teilnahme, Qualitätspflege sowie Sozialer Zusammenhalt.

MANZ Summer School mit Top-Experten

Die Bewerbungsphase endet am 17. Juni 2019, die vier besten Projekte stehen am 19. Juni fest. "Den Siegern winkt in der ersten Juliwoche die kostenlose Teilnahme an der Summer School bei MANZ. Hier wartet ein intensives und nachhaltiges Förderprogramm, begleitet durch Top-Experten aus Gemeinden und unterstützt durch einen passenden Mentor", berichtet Susanne Stein-Pressl, Geschäftsführende Gesellschafterin von MANZ. Die Schwerpunkte der Summer School sind neben rechtlichen Rahmenbedingungen oder Rechnungswesen weiters Budget und Businessplan bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Design.

Abschluss und Höhepunkt wird der "Demo Day" am 2. Oktober 2019 sein. Dann werden zunächst in Form eines Pitches die Ideen präsentiert, bis schließlich der Sieger gekürt wird. Die Expertenjury setzt sich aus Vertretern von MANZ, dem Gemeindebund sowie Lena Gansterer vom IMac Hub und Clemens Wasner von AI Austria zusammen. Nach Vorstellung des Sieger-Projektes gibt es die Möglichkeit des Austauschs und Networkings mit Experten, Investoren, Vertretern der Industrie und der Gemeinden.

"Die Gemeinden müssen direkt vor Ort Lösungen für die Probleme der Menschen finden. Da sind innovative Projekte, die helfen, die Arbeit zu erleichtern, immer willkommen. Daher ist es uns ein wichtiges Anliegen, bei diesem Projekt als Partner mitzuwirken und Start-ups und Jungunternehmer bei der Entwicklung dieser Lösungen zu unterstützen", betont der Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes Dr. Walter Leiss, der selbst als Mentor ein Start-up begleiten wird.

