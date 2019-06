Konzert „Menagerien“ an 3 Abenden im Amtshaus 13

Wien (OTS/RK) - Die Gesangsgemeinschaft „Das Wiener Chor-Ensemble“ bittet am Donnerstag, 6. Juni, am Freitag, 7. Juni, und am Samstag, 8. Juni, zum musikalischen „Spaziergang durch die Hietzinger Menagerien“. Als Veranstaltungsort dient der Festsaal im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Unter der künstlerischen Leitung von Maestro Sebastian Acosta haben die stimmgewaltigen Hietzinger Vokalistinnen und Vokalisten einen bunten Liederreigen einstudiert. Eine kurze Programm-Beschreibung weckt die Neugier auf die vergnüglichen Chor-Darbietungen: „Von Haydn bis Kreisler, von Gorilla bis Känguru“. Beginn der „tierisch“ unterhaltsamen Konzerte: Donnerstag und Freitag um 19.30 Uhr, Samstag um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Nähere Auskünfte bzw. Reservierungen von Zählkarten: Telefon 888 12 53. Zählkarten-Bestellungen per E-Mail: wiener-chor-ensemble@gmx.at. Der Bezirk unterstützt die Chor-Abende. Wissenswertes über aktuelle Kultur-Termine in Hietzing ist unter der Telefonnummer 4000/13 115 zu erfragen (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing). Kultur-Infos per E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

